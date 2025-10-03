El dólar oficial cerró la semana con una suba del 7%

Tras una semana en alza, el dólar oficial cerró sin variaciones respecto al jueves. Por su parte, el dólar blue presentó una leve baja.

Este viernes 3 de octubre, el dólar cerró a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta, según la cotización de Banco Nación , lo que representa un aumento del 7,4% respecto al cierre del viernes pasado pero sin variación respecto a la jornada de ayer.

La semana pasada el dólar terminó en $1.350, pero este lunes, tras el anuncio de la vuelta del cepo cambiario , la moneda estadounidense comenzó a subir. La medida dispuesta por el Gobierno, contempla que los compradores del cambio oficial no podrán operar con dólares financieros y lo mismo sucede a la inversa, por un periodo de 90 días corridos a partir de la operación que realicen.

Por otro lado, en los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó en $1.454,27 para la venta, mientras que la mayor cotización del día llegó a los 1.470 pesos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/prensabna/status/1974174448992305496&partner=&hide_thread=false CIERRE. Cotización del dólar en el Banco Nación. pic.twitter.com/9ssoFPuLsy — Prensa BNA (@prensabna) October 3, 2025

El dólar blue culminó la semana en $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, con una baja de 0,69% respecto al cierre de ayer. Por su parte, el dólar mayorista terminó el día sin variaciones respecto al jueves: $1.415,50 para la venta y 1.424,50 pesos para la venta.

Respecto a la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP presentó un leve descenso del -0,04% y cerró en 1.497,70 pesos; mientras que CCL (Contado Con Liquidación) tuvo una baja del -1,12% y finalizó en $1.528,06.

Dólares (1).jpg

Actualmente, el sistema de flotación se posiciona en $1.482,19 para el techo de la banda. Por su parte, las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el jueves en US$42.231 millones. NRG/MAG

El martes las billeteras virtuales suspendieron la venta de dólares

Durante la jornada del martes, las billeteras virtuales dejaron de vender dólar oficial a partir de una modificación en la operatoria, por su parte, el Banco Central informó que no hubo cambios en la normativa.

Santiago Bausili, presidente de la entidad, explicó que “lo que estaba pasando es que había una operatoria que nos encontramos que había entidades no autorizadas a realizar operaciones al mercado de cambio para personas humanas porque esas operaciones están limitadas a bancos y agencias de cambio que están autorizadas por el banco virtual”.

“Las billeteras y las alycs no son entidades reguladas por el Banco Central. Se aclaró una interpretación errónea de una normativa y entonces eso afectó la operación de algunas entidades pero no tiene nada que ver con una normativa nueva ni con el acceso de personas humanas al mercado de cambios”, aseguró.