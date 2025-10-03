Incendio voraz en Valentina Sur: gerente volvía del centro y vio arder parte de su chacra

La sospecha principal apunta a que el incendio fue intencional. Un testigo vio a una persona corriendo. Ocurrió este viernes en Neuquén.

"Yo justo venía de hacer unos trámites del centro. Desde lejos veo la columna de humo y dije: 'No creo que no sea, que no sea". Siempre lo pensaba porque era la zona. Y cuando me voy acercando veo qué es. Entro a la empresa y me doy cuenta que en fondo, donde está la alameda, había un incendio" . La imagen capturó los primeros minutos de desesperación. Así lo describió el dueño de T&M Servicios, Mauro Cifuentes.

El incendio se desató este viernes por la tarde. Más precisamente, después del mediodía, en una chacra ubicada en el barrio Valentina Sur de Neuquén. La columna de humo generó preocupación.

Las llamas comenzaron en un sector arbolado al fondo del predio, aunque fueron rápidamente contenidas gracias a la intervención de dos dotaciones de bomberos y al trabajo inicial de los propios empleados.

Incendio Pastizales Valentina Sur (2) Gentileza Juan Manuel Curcho / LU5

Se indicó que el sector comprometido está lejos del taller principal donde se desarrollan las actividades de T&M, una firma dedicada a servicios de montaje, soldadura y mecánica industrial. Sin embargo, el empresario aseguró que el daño no deja de ser significativo y que todo parece que el siniestro no fue accidental.

Apuntan a un incendio intencional

"Evidentemente, por lo que se logró ver, esto ha sido intencional porque había varios focos de fuego en distintos lugares", advirtió Cifuentes, en diálogo con el móvil de LU5.

Señaló, además, que la sequía y la acumulación de hojas secas en esta época del año favorecieron la propagación de las llamas rápidamente. Otro elemento propio de la época que acelera la combustión es la pelusa blanco, muy presente por estos días en el aire.

Incendio Pastizales Valentina Sur (4) Gentileza Juan Manuel Curcho / LU5

La hipótesis de que el incendio haya sido intencional cobró fuerza cuando uno de los empleados aportó un dato que refuerza la sospecha: antes de que el fuego se expandiera, escuchó ruidos y vio a alguien corriendo cerca del sector donde comenzó el incendio. "Nunca le dio importancia porque hay perros y movimiento en la zona, pero ahora cobra sentido", contó Cifuentes.

Mientras aguardaban la llegada de los bomberos, el personal de la empresa actuó para evitar que el fuego alcanzara una vivienda lindera que tenía depósitos de madera y material inflamable. "Le dimos prioridad a su sector con nuestro matafuego como para contener un poco hasta que llegaran los bomberos", detalló el dueño de la chacra, quien agradeció que no hubiera heridos.

Incendio Valentina Sur LM

El operativo se desplegó sobre la calle San Julián, al fondo del barrio Valentina, un sector de difícil acceso para los equipos de emergencia. Pese a la tensión inicial, el incendio fue controlado y no afectó al núcleo productivo de la firma.

"Gracias a Dios no hubo heridos y los bomberos pudieron contenerlo a tiempo", concluyó Cifuentes, todavía con la incertidumbre de enfrentar lo que sospecha fue un hecho intencional. Se desconoce por qué motivo.