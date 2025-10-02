Susto, alarma e incendio muy cerca de un barrio privado que limita con Plottier

Una densa nube de humo generó temor y preocupación entre vecinos que estuvieron muy cerca del fuego, sobre calle Futaleufú.

La calma habitual de la costa del Limay se quebró este jueves poco después del mediodía, cuando una densa nube de humo se alzó sobre uno de sus brazos, frente a la Isla 125 . Las llamas avanzaban peligrosamente en las inmediaciones de un barrio privado que está ubicado sobre calle Futaleufú, a escasos 200 metros de la Multitrocha.

Enseguida, la tensión se apoderó de los vecinos quienes, desde sus patios, vieron cómo el fuego se extendía sin control y escuchan las sirenas de los bomberos voluntarios.

“Hoy a las 13 fuimos anoticiados de un incendio en Futaleufú, cerca de un barrio privado que da al brazo del río Limay, frente a la Isla 125", comenzó diciendo el jefe de Bomberos Voluntarios de Plottier, Carlos Mansilla, en diálogo con LMNeuquén. La primera información señalaba que las llamas se habían desatado en una zona donde se realizan obras de infraestructura que afectan parte del alambrado del loteo privado.

Entre las construcciones en marcha, las viviendas ya habitadas y los trabajos en el predio de Olivia Catering, el fuego encontró un terreno propicio para avanzar sobre una superficie que Mansilla estimó de 500 metros de largo por 15 metros de ancho. "En ese faldeo, el fuego afectó la forestación. Fueron varios focos de incendio, tanto en superficie como en altura", explicó Mansilla.

incendio barrio privado plottier Bomberos Voluntarios Plottier

Un dato revelador que aviva el fuego

La alarma fue mayor cuando las llamas alcanzaron patios de viviendas en construcción, maderas acumuladas y hasta un carrito tipo tráiler. Los vecinos observaron cómo el fuego se propagaba de manera vertiginosa, impulsado por un elemento tan cotidiano como letal en esta época del año: la pelusa blanca de los álamos. "Esa pelusa actúa como un agente acelerante. Es tremenda, parece nafta. La nube que se vio se expandió justamente por esa causa", advirtió el jefe de Bomberos.

La imagen del humo y el avance del fuego generó escenas de incertidumbre dentro del barrio, que está en pleno desarrollo y donde aún conviven casas terminadas, lotes vacíos y obreros trabajando. Mansilla reconoció que las causas del inicio del incendio todavía no están claras: “Había obreros ahí, trabajando. Pero sobre las causas nadie sabe o no quisieron decir", indicó. Pudo haber sido un fuego por comida, o una moladora que larga chispas y toma contacto con el pasto. No hay una hipótesis firme.

Susto e incendio muy cerca de un barrio privado al límite con Plottier

La magnitud del operativo reflejó el riesgo: entre 15 y 20 bomberos, con cinco dotaciones propias y el refuerzo de otra unidad llegada desde Neuquén. "El año pasado tuvimos un hecho similar, más grande. Fue en una chacra con años y años de acumulación de material de pinos y álamos. Los colchones de hojas favorecieron la propagación, como pasó ahora con la pelusa", recordó Mansilla.

Trabajanron hasta pasadas las 17, cuando las dotaciones se retiraron. El alivio llegó al barrio con la confirmación de que la zona había quedado "totalmente enfriada" y sin guardias de cenizas. "Con tanta pelusa, si dejás una brasa, se encarga sola de generar otro incendio", aseguró Mansilla.