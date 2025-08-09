Un incendio arrasó con el galpón de una vivienda en Plottier

Las llamas afectaron varios vehículos y herramientas que se encontraban en el interior del depósito. Ocurrió en este sábado en la zona noreste de la ciudad.

Un depósito dentro del predio de una vivienda en Plottier se vio envuelto en llamas este sábado por la mañana. El fuego causó importantes daños materiales y estructurales, pero afortunadamente no hubo heridos y los bomberos lograron controlar y extinguir el incendio .

Alrededor de las 11:25, un vecino alertó a los bomberos sobre un incendio en un galpón situado en la calle Ailén al 950. Rápidamente, los efectivos se desplazaron al lugar y lograron apagar el fuego.

El operativo contó con la participación de dos dotaciones y ocho efectivos. Carlos Mansilla, jefe de los Bomberos Voluntarios de Plottier, aseguró que gracias a la eficiencia del personal no demoraron mucho en apagar y extinguirlo por completo. Por el momento, se desconocen las causas que originaron el siniestro.

incendio galpon plottier (3)

Al momento del incendio, no había nadie en la propiedad, lo que permitió que el fuego avanzara considerablemente antes de ser detectado. Dentro del lugar había un vehículo, motos, herramientas y otros elementos que fueron consumidos por las llamas. Minutos después, el dueño llegó al lugar y constató los daños.

Minutos antes, el personal de bomberos había sido alertado de que un camión, que funcionaba como repartidor de agua, se estaba incendiando en la vía pública y varios vecinos intentaron ayudar con extintores. La unidad que se encontraba cubriendo este incidente, tuvo que dirigirse a brindar asistencia en el incendio del galpón.

528654546_1171609928340558_8561386447166697315_n

Una familia perdió todo en un incendio

Semanas atrás, el fuego consumió una vivienda en la zona de chacras de Plottier dejando a los propietarios con lo puesto. "El incendio se originó de manera accidental. El foco ígneo se inició en un termotanque eléctrico, de esos que se usan para calentar agua para bañarse. En algún momento hizo contacto con la estructura de la casa, que era completamente de madera, lo que favoreció la rápida propagación", explicó Mansilla.

La casa estaba ubicada dentro de un aserradero y quedó completamente destruida. Los integrantes de la familia lograron salvarse de las llamas, pero dos de ellos sufrieron lesiones. Uno de los damnificados, sufrió quemaduras leves en el brazo y la cabeza, mientras que una mujer fue afectada por el humo ya que sufría una patología de base.

image (1)

En esta ocasión, fueron necesarias cuatro dotaciones de bomberos y la participación de 15 efectivos. Las tareas para controlar el fuego se extendieron durante la madrugada. "El incendio fue en una zona de chacras, a unos 4 o 5 kilómetros de acá. La distancia y la intensidad del fuego complicaron el trabajo", manifestó el jefe de bomberos.

"El fuego empezó en el baño y se les quemó todo, por un descuido...el termotanque quedó prendido. Justo se iban este fin de semana de vacaciones a Chile. Se bañaron, se acostaron a dormir; y al ser todo de madera, prendió fuego muy rápido. Herramientas, ropa de los nenes, todo, todo...la abuela sacó a los chicos de la casa porque se venían los árboles secos que están en la orilla. Cuando yo llegué, no quedaba nada", relató una familiar de los damnificados.