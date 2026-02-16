Principio de incendio en el hotel Tower: el comunicado oficial de la administración

Dieron detalles de cómo fue el incidente y su rápida resolución. Además, agradecieron el eficaz accionar de los bomberos.

Susto en el hotel Tower por un principio de incendio.

Momentos de tensión se vivieron en el hotel Tower , ubicado en el centro de la ciudad de Neuquén , durante la tarde de este domingo por un principio de incendio . Afortunadamente, la rápida intervención de los bomberos permitió controlar la situación antes de que las llamas se propagaran a otras áreas del edificio.

Al respecto, la administración del hotel realizó un descargo informativo en las redes sociales del establecimiento. Según explicaron, el principio de incendio se debió a una falla eléctrica en una luminaria en el acceso al restaurante.

"La situación fue controlada de manera inmediata mediante la correcta aplicación de los protocolos de seguridad por parte de nuestro personal y la rápida intervención de los bomberos que procedieron a la normalización de la situación".

Principio de incendio hotel Tower (1) Claudio Espinoza

Según había relatado el comisario Enrique Pedro Fraile en diálogo con LM Neuquén, para acceder a las llamas tuvieron que romper parte de este cielorraso y luego ingresar con una escalera para poder realizar la extinción del incendio. "Ya anteriormente se había trabajado con polvo químico", describió.

"No se registraron personas lesionadas ni daños materiales de consideración", notificaron en el comunicado.

Respecto al funcionamiento del establecimiento, detallaron que "el Hotel continúa operando con total normalidad. Por la ubicación del siniestro el servicio de restaurante se brindará en otro sector del Hotel".

"Reafirmamos nuestro compromiso permanente con los más altos estándares de seguridad, servicio y bienestar que distinguen al Neuquén Tower Hotel", afirmaron.

Principio de incendio hotel Tower (3) Claudio Espinoza

"Agradecemos la rápida y eficaz intervención de Bomberos y Policía como también las muestras de solidaridad recibidas", cierra el comunicado.

Si bien la ubicación e importancia del lugar provocó alarma, afortunadamente el incendio no pasó a mayores y el hotel continúa funcionando con normalidad.

Cómo fue la evacuación en el incendio del Hotel Tower

El jefe de Bomberos confirmó que tuvieron que evacuar unas 10 personas que estaban alojadas en el hotel. Dijo que había cuatro habitaciones con huéspedes por lo que ante la detección del fuego inmediatamente el personal policial evacuó.

"Se realiza la evacuación de esas personas, lógicamente en prevención y se continuó trabajando", aclaró el comisario.

Los primeros que detectaron las llamas fueron los agentes policiales por lo que al llegar el personal de Bomberos se dirigieron directamente al lugar del fuego, rompieron el cielorraso e ingresaron para apagarlo. Retiraron la lámpara donde se originó el fuego y constataron que no haya ninguna propagación.

Principio de incendio hotel Tower (8) Claudio Espinoza

Fraile contó además que el viernes pasado el personal de bomberos realizó un curso con herramientas técnicas ante los incendios forestales que se están sucediendo en la zona sur del país.

"Tiene que ver con preparar al personal con herramientas técnicas, no solamente el hecho de que sea un curso más, sino que es realmente importante porque la herramienta técnica implica el saber manipular herramientas, saber utilizarlas, cómo utilizarlas y a la vez cuidar la propia vida. Además, en un incendio forestal sabemos que son geografías bastante difíciles. Más allá de la experiencia que se tuvo en su momento hoy pensamos más en poder preparar la gente y estar acordes a este tipo de circunstancias", relató.