Chubut: tras la nevada de verano, lograron controlar totalmente el incendio en Puerto Patriada

Lo confirmaron las autoridades provinciales, a más de un mes del momento crítico. La situación en Cholila y el Parque Los Alerces.

Tanto ayer miércoles como este jueves, en Puerto Patriada no hizo falta que operaran los medios áereos para combatir el incendio: sólo hubo recorridas terrestres para controlar "puntos calientes".

El gobierno de Chubut anunció este jueves que el incendio forestal en Puerto Patriada que se detectó en los primeros días de enero fue finalmente declarado como 100% controlado .

Después de varias semanas de labores ininterrumpidas en el terreno, la noticia representa un hito significativo en el combate contra los focos ígneos que afectaron la región cordillerana de la provincia en lo que va del verano. Y se da luego de una inesperada nevada en la montaña.

Aunque las lluvias y nevadas recientes mejoraron las condiciones , desde el Ejecutivo provincial subrayaron que la consolidación de estos logros se debe al despliegue permanente de brigadistas, maquinaria pesada y medios aéreos, sumado a la coordinación entre distintas jurisdicciones.

Lo cierto es que, más allá del cambio de suerte que implicó esa circunstancia climática precedida por días de complicaciones por los vientos, el calor y la sequía, para controlar el incidente y poder declarar el fin del incendio hubo que sostener un operativo provincial que contó con la participación de organismos nacionales y equipos técnicos especializados.

Las tareas que se desarrollan ahora incluyen recorridos preventivos en zonas donde existían puntos calientes antes de las precipitaciones.

En el operativo continúan afectados numerosos decenas de brigadistas de distintos puntos de la provincia y el país, con apoyo de dos aviones anfibios (SNMF-AFE), dos aviones hidrantes (SNMF-AFE) y tres helicópteros con helibalde (SNMF-AFE).

Más de 30.000 hectáreas quemadas

El fuego en Puerto Patriada consumió una superficie estimada de 30.677 hectáreas que incluyen arbustal/matorral, bosque implantado y bosque nativo.

El último informe del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Bosques, ya había confirmado avances significativos en el combate al fuego en el sector.

Durante la jornada del miércoles, la temperatura máxima alcanzó apenas los 11°C, con una humedad relativa mínima del 80% y vientos del oeste de entre 40 y 50 km/h con ráfagas.Se informó que pPersonal de Bariloche y Epuyén realizó recorridos en el área afectada sin detectar columnas de humo ni puntos calientes. En consecuencia, los medios aéreos no operaron y permanecieron en stand by.

incendio- Chubut- Puerto Patriada- Nacho Torres-2 La pelea contra el fuego en Puerto Patriada duró semanas, y el fuego se llevó 30.667 hectáreas de bosque y matorrales. @NachoTorresCH

Las autoridades también desactivaron el área logística ubicada en la Escuela N° 81 y trasladaron la base a la Subcentral Golondrinas, además de concretar el recambio de brigadistas del SPLIF Bariloche.

Para la jornada de este jueves se preveía una temperatura máxima de 13°C y una humedad relativa mínima del 70%, con vientos del oeste de 35 a 45 km/h, en disminución hacia la tarde.

"Los trabajos de combate previstos para esta jornada están centrados en continuar los recorridos mínimos en zonas con puntos calientes previos a las precipitaciones, mientras que los medios aéreos permanecerán stand by", indicaron desde el operativo.

Poco después, desde el gobierno provincial informaron el control total del fuego.

Situación contenida en el Parque Los Alerces

El incendio en el Sector 5: Villa Lago Rivadavia – Lago Rivadavia del Parque Nacional Los Alerces, en tanto, afectó hasta el momento una superficie estimada de 26.306 hectáreas de bosque nativo, arbustal/matorral y pastizal.

Durante el miércoles, brigadistas de Córdoba y Cholila realizaron recorridos sin detectar columnas de humo ni puntos calientes. En el sector Villarino, el personal avanzó hasta donde lo permitieron las condiciones de los caminos, afectados por barro y greda que dificultan la circulación.

Los medios aéreos permanecieron en stand by y no se registraron anomalías térmicas. Para el jueves se mantendrán recorridos mínimos en los distintos sectores, con recursos terrestres y aéreos en estado de alerta.

En el lugar continúan operando camionetas, autobombas, motoniveladoras, topadoras, cargadoras y un camión cisterna, junto a más de 100 personas y el mismo despliegue aéreo compuesto por dos aviones anfibios (SNMF-AFE), dos aviones hidrantes (SNMF-AFE) y tres helicópteros con helibalde (SNMF-AFE).

Cholila, una zona de Chubut aún con focos activos

El incendio en "Desembocadura El Tigre – Lago Cholila", detectado el jueves 5 de febrero, permanece activo y afecta una superficie estimada de 209 hectáreas de bosque nativo.

Durante el miércoles, el personal concentró las tareas en la observación del área afectada. Las autoridades informaron que no se registraron reactivaciones ni anomalías térmicas en las últimas horas.

"No se han informado reactivaciones, así como tampoco se detectaron anomalías térmicas", señaló el informe oficial.

cholila1 El incendio en la zona de Cholila (imagen de archivo).

Por ese motivo, los trabajos previstos para el jueves 12 de febrero eran principalmente de observación, centrados en el monitoreo permanente del área.

El operativo cuenta con más de 300 personas afectadas que monitorean el impacto de las lluvias en Puerto Patriada, Los Alerces y Cholila.

El despliegue de brigadistas y medios aéreos sigue siendo clave para evitar reactivaciones y consolidar los avances alcanzados en el marco de una temporada compleja en la cordillera chubutense.