Chubut: intervienen el Parque Nacional Los Alerces por los incendios forestales

El objetivo de la medida es “asegurar la adecuada tutela de los bienes ambientales protegidos”, indicaron desde Parques Nacionales.

La Administración de Parques Nacionales anunció la intervención del Parque Nacional Los Alerces por el avance de los incendios que ya arrasaron más de 10 mil hectáreas.

El objetivo de la medida es “ asegurar la adecuada tutela de los bienes ambientales protegidos ” y para apagar las llamas que afectan el territorio desde el 8 de diciembre pasado, momento en el que un rayo impactó en el Lago Menéndez.

El gobernador Ignacio Torres reclamó a la administración nacional que tome cartas en el asunto para normalizar la situación.

El pedido fue acompañado por un duro pronunciamiento de la Cámara de Turismo de Chubut, que acusó a las autoridades del Parque de “incumplimiento de los deberes inherentes a sus funciones” y una “deficiente conducción operativa” durante la emergencia ígnea que ya provocó daños ambientales, sociales y económicos de gran magnitud.

Parques Nacionales resolvió disponer la intervención del Parque Nacional Los Alerces para regularizar su funcionamiento institucional, operativo y administrativo, y garantizar la protección de los bienes ambientales. pic.twitter.com/0WCHnYapBs — Parques Nacionales Argentina (@ParquesOficial) January 24, 2026

En un comunicado dirigido al presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Martín Álvarez, la Cámara advirtió sobre “negligencia, falta de previsión, errores estratégicos y una comunicación institucional inadecuada”, al tiempo que denunció la falta de articulación con autoridades locales, la subestimación del riesgo y la demora en la solicitud de apoyo logístico y aéreo.

Más de 400 brigadistas participaban de los operativos de emergencia y eran respaldados por helicópteros, aviones hidrantes y autobombas forestales.

La escasez de precipitaciones complica el trabajo de los bomberos, mientras las autoridades estudian permanentemente las zonas más afectadas.

Incendios Chubut 2026 (5)

La Administración de Parques Nacionales reiteró a los habitantes que se mantengan informados por los medios oficiales y respeten las normas impuestas.

El intendente del Parque Los Alerces se defendió: “Se combatió desde el primer día”

El intendente cuestionado negó los señalamientos. En declaraciones con medios locales afirmó que el incendio fue abordado desde el inicio con personal en tierra, apoyo aéreo y tareas de monitoreo, y remarcó las dificultades del terreno:

“El lugar presenta una enorme cantidad de biomasa combustible vegetal muerta, de varias décadas, quizá centenaria. A ese combustible muerto, naturalmente seco, se le suma hoy la interminable y continua masa vegetal de material vivo, verde, de plantas que se encuentran en estrés hídrico por la peor sequía de la zona en los últimos sesenta años", dijo al diarioLa Nación.

"Los combatientes tuvieron que llegar hasta el lugar en lancha, ya que no hay caminos ni sendas. Las lanchas pudieron entrar el primer día y varios días de los que siguieron. Sin embargo, hubo días en los que resultó imposible la navegación por las condiciones de oleaje, por efecto de vientos intensos. Eso es lo que implica combatir un incendio en un lugar inaccesible. Que no haya caminos significa que no es posible ingresar maquinaria vial, ni camiones hidrantes. Esta situación es la que caracteriza a miles de hectáreas del área declarada intangible”, siguió.

"Mi renuncia está en el directorio desde el primer día que asumí al cargo. Pero habría que informarse bien antes de abrir la boca", completó.