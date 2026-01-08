Así es el avión hidrante más grande de Latinoamérica que combate el incendio en Puerto Patriada

El fuego no da tregua en Chubut y el combate continúa. El avión llegó luego que las autoridades describieran el escenario como de “gravedad absoluta".

El operativo contra los incendios en la cordillera de Chubut sumó en las últimas horas una herramienta poco habitual en la región: el Boeing 737 Fireliner , conocido como el avión hidrante más grande de Latinoamérica , que aterrizó en el aeropuerto de Esquel para reforzar el combate del fuego en la zona de Puerto Patriada , en jurisdicción de El Hoyo.

Se trata de una aeronave perteneciente a la provincia de Santiago del Estero , enviada como refuerzo extraordinario ante la dimensión que tomó el incendio, con más de 2.000 hectáreas comprometidas y un despliegue que ya incluye otros aviones hidrantes y un helicóptero.

El Fireliner es un Boeing 737 adaptado para lucha contra incendios, con una capacidad de carga de hasta 15.000 litros de agua o retardante por operación, un volumen muy superior al de los aviones hidrantes livianos que suelen verse en la Patagonia.

avión hidrante más grande

Desde el gobierno chubutense remarcaron que es una aeronave poco frecuente a nivel mundial: se indicó que existen solo tres unidades de este tipo, con otras operando en Canadá y Australia.

Capacidad, tecnología y cómo realiza la descarga

El 737 Fireliner puede operar con agua o retardante y está equipado con dos tanques internos (uno delantero y otro trasero), lo que permite descargas eficientes y precisas mediante compuertas especiales.

Además de su rol como hidrante, la aeronave fue presentada como multitarea: puede adaptarse para transporte de personal y, según se informó en su presentación técnica, trasladar hasta 66 brigadistas y contar con configuración para traslados sanitarios en emergencias.

avion1 Solo existen tres aviones de este tipo en el mundo.

La llegada del avión fue anunciada en una conferencia de prensa en El Hoyo, encabezada por el ministro del Interior Diego Santilli junto al gobernador Ignacio Torres. En ese marco, se describió el escenario como de “gravedad absoluta” y se detalló que Nación aporta logística y recursos aéreos de gran escala para enfrentar el desastre.

Poco después del aterrizaje en Esquel, Torres agradeció al gobernador santiagueño por la predisposición "y el trabajo conjunto que hicieron posible que, por primera vez en la historia de la provincia, un avión de estas características opere en Chubut”, y aseguró que “el Gobierno provincial no va a escatimar ningún esfuerzo en la lucha contra los incendios forestales”.

En operativos forestales suele haber aeronaves más pequeñas (más ágiles para ataques puntuales) y otras de mayor porte, pensadas para descargas masivas sobre frentes extensos. En ese esquema, el Boeing 737 Fireliner se destaca por su volumen de carga y por la posibilidad de sostener largas líneas de descarga con precisión.

avion2

Hallaron combustible en la zona del inicio del fuego

En paralelo al refuerzo del operativo con medios aéreos, la investigación judicial sumó datos que refuerzan la hipótesis de intencionalidad. La fiscal Débora Barrionuevo informó que en el lugar del incendio se detectó presencia de combustible en el suelo, que podría ser nafta, aceite o gasoil.

Barrionuevo señaló que el incendio se inició a unos 300 metros del camino de ingreso a Puerto Patriada, lejos de las viviendas, y afirmó que “se descarta un derrame por accidente” y que, por esos indicios, “se supone por ello que fue una acción deliberada”.

La funcionaria también explicó que en el área no hay cámaras de seguridad, aunque recibieron filmaciones con drones aportadas por personas de la zona que se analizan.