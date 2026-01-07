"Apaguen el fuego y se van de acá": increpó a turistas extranjeros que hacían una fogata en un Parque Nacional

Un joven echó a una pareja de turistas que acampaban en una zona no habilitada de Laguna Torres. El video se hizo viral.

Mientras los brigadistas siguen combatiendo el incendio forestal que arrasa la zona de Epuyén , al norte de la provincia de Chubut, se viralizó a través de redes sociales el video de un joven santacruceño que increpó a dos turistas extranjeros por hacer fuego en un área no habilitada en Laguna Torres , una zona de alto riesgo ambiental dentro del Parque Nacional Los Glaciares.

En un contexto de fuerte conmoción por el grave daño ambiental que causaron los incendios en Epuyén , y que afectaron ya 1800 hectáreas cercanos a la zona turística de Puerto Patriada, miles de usuarios se volcaron a las redes sociales para reclamar por la actitud desaprensiva de los turistas, que dejan sus residuos o inician fogatas en áreas no habilitadas y terminan por provocar incendios por la sequía y las altas temperaturas.

Martín Ezequiel Morales vive en El Calafate y utiliza sus redes sociales para mostrar vlogs y guías de viaje de los sitios naturales más destacados de su provincia, entre los que se cuenta el Parque Nacional Los Glaciares. Atravesado por las noticias de incendios forestales que afectaron la cordillera en otras provincias, decidió grabar y publicar el momento en que increpó a una pareja de turistas extranjeros, que ignoraron la reglamentación e iniciaron una fogata en una zona no permitida.

"Me acabo de dar toda la vuelta porque vi una nube de humo y salía de ahí. Estos hijos de p* están prendiendo fuego", dijo el joven mientras se grababa. Al girar el lente de su celular, mostró a la pareja de turistas, que primero ignoraron su señal de alerta y luego pidieron disculpas por la mala acción.

Echaron a turistas por hacer fuego en Laguna Torres

"En ningún lado se puede hacer fuego. Hay mucho incendio", los increpó Martín con palabras simples para que los turistas, que no entendían español, desistieran de una acción que pone en riesgo la integridad de los bosques.

"Se van de ahí, ahí no se puede dormir. Levantar campamento y apagar fuego. Allá carpa, acá no. No más fuego, levanten", los increpaba ante la mirada desconcertada de los turistas.

El joven tomó la precaución de filmar lo que ocurría para dar aviso a las autoridades del Parque Nacional. "Una hora y te vas de ahí", les alertó, con la intención de que los viajeros levantaran su equipo de campamento mientras él pedía asistencia a los guardaparques.

"Es una falta de respeto al bosque", les repitió, enojado. Martín se mostró afectado por la actitud desaprensiva de los turistas. "Estos son los hijos de p* que nos prenden fuego", se lamentó. Y agregó: "Si no lo cuidamos nosotros, quién va a cuidar esto".

El usuario publicó el video este martes por la mañana, con el mensaje: "Por favor compartir, estaban haciendo fuego en Laguna Torres y se dieron a la fuga una pareja de extranjeros, personal de Parques Nacionales y gendarmería busca información, si alguien los ve por El Chaltén o Calafate".

turistas fuego en laguna torres

Su publicación recibió más de 120 mil visualizaciones y miles de comentarios de otros usuarios, que criticaron la actitud de los turistas y defendieron el gesto del joven. "Muy bien hecho", "No ser cómplice es el primer paso", rezaban algunos de los mensajes en respuesta al video viral.

"No vengan más a la Patagonia": un pedido que se hizo viral

Ante la actitud irresponsable de muchos turistas en la cordillera, Martín se sumó a otros visitantes locales que defienden las bellezas naturales de la zona por mano propia. Además de alertar a los guardaparques, muchos utilizaron los videos y hasta escraches en redes sociales para apuntar contra aquellos que hacen fogatas, dejan basura o dañan los recursos naturales de la Patagonia.

En febrero de 2024, y en un contexto de sequía e incendios forestales, el video de una joven de Villa La Angostura se hizo viral. "No vengan más de vacaciones a la Patagonia gente, no vengan más con esa irresponsabilidad, no vengan más con ese ego de creer que porque ponen plata pueden venir acá a hacer lo que se les canta", aseguró.

"La Patagonia es única, es un lugar precioso y yo entiendo que a ustedes les gusta y que realmente están disfrutando de esto, pero por favor hagan las cosas bien; si no, no vengan, no lo arruinen, se los pedimos por favor", insistió, entre lágrimas.

Después de su publicación, muchos locales y hasta influencers suben videos y mensajes cada verano para exponer las malas acciones de los turistas que implican el riesgo de un incendio forestal. Aunque algunos son celebrados en las redes, en otros casos los comunicadores cosecharon fuertes críticas de los usuarios, que los acusaron de usar un momento trágico para llamar la atención o ganar seguidores en sus cuentas.

El incendio en Puerto Patriada

El incendio forestal que se desató en la zona de Puerto Patriada, cerca de El Hoyo, en la provincia de Chubut, se convirtió en el foco más preocupante de los múltiples frentes ígneos que afectan a la Patagonia. Con más de 1.800 hectáreas arrasadas por el fuego, brigadistas neuquinos que se sumaron al combate del siniestro trabajan en el marco de los acuerdos de cooperación interprovincial.

incendio en puerto patriada

Desde este martes, 15 brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego de Neuquén trabajan en el lugar junto a equipos de Chubut y Río Negro. El despliegue incluye camiones cisterna y brigadas mixtas provenientes de San Martín de los Andes, Aluminé, Villa La Angostura y otras localidades neuquinas.