Comerciantes cordilleranos confirman un incremento en las ventas durante las Fiestas

En San Martín de los Andes y Villa La Angostura los comercios tuvieron más ventas que el año pasado. Afirman que ya no hay tanto éxodo de compras a Chile.

Las ventas en los comercios de la cordillera neuquina superaron las expectativas durante las fiestas de fin de año y los primeros días de enero. En localidades como San Martín de los Andes , los comerciantes registraron un incremento de al menos un 10% en comparación con el mismo período del año pasado, impulsado por una fuerte presencia turística, mayor consumo local y el regreso del turismo internacional.

Así lo confirmó a LM Neuquén Lucas Mantaras, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de San Martín de los Andes, quien destacó que “las ventas fueron buenas, con mucho movimiento”, en un contexto donde la actividad comercial mostró señales claras de recuperación respecto a 2024. “La facturación creció mucho en Navidad y Año Nuevo, y se notó algo que hacía tiempo no veíamos: mucho movimiento en la calle y en los locales”, aseguró.

Durante las Fiestas, los comercios de la ciudad funcionaron con horarios especiales establecidos por ordenanza, que permitieron extender la atención hasta las 16 horas para acompañar la demanda turística. En el caso del rubro gastronómico, la normativa no aplicó y la mayoría de los establecimientos trabajó con servicios especiales y bajo modalidad de reserva. “En todos los casos estuvieron al 100% de lo que ofrecieron”, explicó Mantaras.

El crecimiento no solo se reflejó en la facturación sino también en el volumen de productos vendidos. Según detalló el titular de la Cámara, el aumento fue de alrededor del 10% en cantidad, y en ningún caso menor al 5%, una cifra que marca un cambio de tendencia respecto de años anteriores. “La gente consumió localmente y no se fue a Chile a comprar, como pasaba otras temporadas”, remarcó.

En ese sentido, Mantaras señaló que el cruce de compras hacia el país vecino dejó de ser conveniente para muchos consumidores. “Chile ya no está tan competitivo como antes. Si bien todavía hay algunos productos más baratos, ya no resulta tan conveniente ir, comprar y volver”, explicó. Esa situación se reflejó en el comercio local, donde incluso se notó una mayor presencia de consumidores chilenos. “Normalmente no los veías en estas fechas y ahora los ves en los comercios, en los restaurantes”, agregó.

El turismo internacional fue otro de los factores clave del repunte. Durante las Fiestas se observó una marcada presencia de visitantes europeos, norteamericanos, brasileños y chilenos que eligieron San Martín de los Andes para pasar Navidad y Año Nuevo. “Era un segmento que estaba relegado y volvió con fuerza”, sostuvo Mantaras. Incluso, destacó que turistas chilenos consumieron marcas argentinas que aunque se consiguen en su país, tienen valores competitivos en Neuquén.

Buenas expectativas para la temporada

Con la temporada ya en marcha, las expectativas para enero y febrero son positivas. “Enero es un mes de mucha demanda y se nota que hay actividad”, indicó el referente empresarial. A diferencia de otros años, el turismo actual se caracteriza menos por las reservas anticipadas y más por la circulación espontánea. “El turista hoy no reserva tanto: se mueve, recorre distintos lugares, consume sobre la marcha”, describió.

Uno de los segmentos que mostró un comportamiento sostenido es el turismo de pesca. Según detalló Mantaras, los lodges y estancias especializadas están completos. “Son establecimientos muy reconocidos, muchos con propietarios extranjeros, que traen pescadores de Estados Unidos, Canadá y Europa. Es un producto que se vende con mucha anticipación y que garantiza ocupación durante toda la temporada”, explicó.

Con un verano que recién comienza, los comerciantes cordilleranos observan el movimiento con optimismo. “Entendemos que febrero también nos va a favorecer”, concluyó Mantaras, al tiempo que destacó que la combinación de turismo nacional, internacional y consumo local permite proyectar una temporada positiva para la economía regional.