Incendio en Puerto Patriada: brigadistas neuquinos combaten el fuego que ya afectó más de 1.800 hectáreas

Quince combatientes del Sistema Provincial de Manejo del Fuego de Neuquén fueron desplegados en Chubut para colaborar en el incendio más activo de la Patagonia.

El incendio forestal que se desató en la zona de Puerto Patriada , cerca de El Hoyo, en la provincia de Chubut, se convirtió en el foco más preocupante de los múltiples frentes ígneos que afectan a la Patagonia . Con más de 1.800 hectáreas arrasadas por el fuego, brigadistas neuquinos que se sumaron al combate del siniestro trabajan en el marco de los acuerdos de cooperación interprovincial.

Desde este martes, 15 brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego de Neuquén trabajan en el lugar junto a equipos de Chubut y Río Negro. El despliegue incluye camiones cisterna y brigadas mixtas provenientes de San Martín de los Andes, Aluminé, Villa La Angostura y otras localidades neuquinas.

“El incendio sigue fuera de control y la jornada de ayer fue muy complicada por el viento y las altas temperaturas”, explicó Adrián Barrera, director del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, en declaraciones radiales. Según detalló, esas condiciones climáticas impidieron en varios momentos el uso de aviones hidrantes y helicópteros, lo que dificultó el trabajo de los combatientes en tierra.

incendio puerto patriada (2)

Barrera señaló que al cierre de la jornada del martes la superficie afectada rondaba las 2.000 hectáreas, y remarcó que el operativo se intensificó desde las primeras horas de este miércoles para aprovechar las temperaturas más bajas. “A partir del mediodía el escenario cambia: sube la temperatura, el combustible se vuelve más predispuesto y el incendio entra en lo que llamamos un estado explosivo”, advirtió.

El funcionario destacó la importancia de la coordinación entre provincias, al señalar que ningún sistema puede afrontar en soledad incendios de esta magnitud. “Los convenios de colaboración entre Neuquén, Chubut y Río Negro permiten movilizar personal operativo, técnico y equipamiento según lo que se necesite. Cuando los incendios toman dimensiones importantes, no hay provincia que pueda sostener sola el combate”, afirmó.

En cuanto a la permanencia del personal neuquino en la zona, Barrera explicó que no hay un plazo fijo. “Estamos a disposición. Sabemos que cada diez días se organiza un relevo, pero si es necesario antes o si se requiere reforzar con más personal, se hará de acuerdo a lo que solicite la provincia de Chubut, que es la autoridad a cargo del incendio”, indicó.

incendio puerto patriada

La situación generó preocupación entre los pobladores de la región. En Puerto Patriada se realizaron evacuaciones preventivas y al menos 10 viviendas se encuentran comprometidas, aunque hasta el momento no se registraron evacuaciones obligatorias en El Hoyo. Las familias afectadas fueron reubicadas de manera preventiva mientras continúan las tareas de contención.

En paralelo, Barrera se refirió a la investigación judicial que determinó el origen intencional de al menos dos incendios en la zona. “Cuando hablamos de incendios intencionales no hablamos de negligencia, sino de una acción maliciosa, de alguien que prende fuego con la intención de causar daño. Eso es lo más preocupante”, subrayó, diferenciándolo de situaciones como fogones mal apagados o colillas arrojadas desde vehículos.

Además de Puerto Patriada, otros focos en la región presentan distintos grados de avance. El incendio en Cholila fue controlado y no hubo evacuados, mientras que los focos en El Turbio y Lago Engaño también se encuentran contenidos. En tanto, en el Parque Nacional Los Alerces continúa activo un incendio en la zona del Lago Menéndez, donde se mantiene un fuerte operativo.

Las autoridades reiteraron el llamado a la responsabilidad y prevención, especialmente ante el pronóstico de altas temperaturas y posibles tormentas eléctricas, condiciones que podrían agravar aún más el escenario en los próximos días.