Incendio en Puerto Patriada: más de 700 evacuados, casas destruidas y turistas escapando del fuego

Las llamas atraparon a algunos turistas que se encontraban de vacaciones y el fuego no cesó en toda la noche. Impactantes imágenes.

El foco inicial fue detectado este lunes por la tarde en un sector conocido como “Primera Cantera”.

El incendio forestal que se desató en la zona de Puerto Patriada , en la jurisdicción de El Hoyo ( Chubut ), mantiene en alerta a toda la región cordillerana y obligó a activar un amplio operativo para contener el avance del fuego y proteger a la población .

En el lugar trabajan más de 200 personas entre combatientes y apoyo logístico , con un esquema de intervención que prioriza dos objetivos: el ataque al fuego y la defensa de viviendas . En las últimas horas, el intendente de El Hoyo, César Salamín, confirmó que el devastador incendio provocó la destrucción de por lo menos 10 casas.

"Las viviendas que se quemaron eran prácticamente imposibles de defender por el bosque que las rodeaba, y por la sequía. No dábamos abasto con los recursos porque teníamos muchos frentes abiertos y el fuego no aflojó en toda la noche", relató en conferencia de prensa.

incendio en puerto patriada drone

Unas 700 personas fueron evacuadas por el avance del fuego

"Gracias al trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad, Defensa Civil, Bomberos y todas las instituciones, la gente pudo ser evacuada de manera ordenada y sin mayores consecuencias", reveló en conferencia de prensa. Por el momento, el operativo permitió evacuar unas 700 personas y vehículos sin heridos ni daños.

Por otro lado, el desolador panorama también atrapó a algunos turistas que se encontraban allí disfrutando sus vacaciones. Uno de los ellos logró retratar el avance de las llamas sobre los costados del camino, luego de tres intentos fallidos de intentar salir de las llamas.

El camino había estado totalmente cortado por las llamas, pero Protección Civil de El Hoyo confirmó que finalmente se pudo abrir un corredor seguro a las 2:30 horas de la madrugada para sacar a quienes habían quedado varados.

incendio en puerto patriada

"Llevar tranquilidad a la comunidad de El Hoyo"

El foco inicial fue detectado este lunes, alrededor de las 14.30, en un sector conocido como “Primera Cantera”. Desde ese momento, se desplegaron brigadistas y equipos de apoyo para trabajar sobre distintos frentes, en un escenario complejo por la cercanía de la vegetación con las viviendas y por las condiciones meteorológicas.

"Antes que nada, llevar tranquilidad a la comunidad de El Hoyo. A pesar de la magnitud de lo que es el incendio, gracias al esfuerzo y al trabajo en conjunto con el Ministerio de Seguridad, Defensa Civil Municipal, bomberos y todo el personal, se pudo evacuar ordenadamente y sin que tuviéramos que sufrir ningún herido ni daños materiales mayores", expresó Salamín.

Un grave incendio forestal se desató este lunes en la zona de Puerto Patriada, en El Hoyo

Por el momento, la situación sigue siendo crítica aunque desde los organismos a cargo se dejó en claro que la prioridad es proteger vidas. Medios locales revelaron que durante la mañana de este martes, los trabajos se concentran en contener el avance del incendio hacia la zona del Sausal,

Salamín confirmó además que mantuvo contacto con el ministro del Interior, Diego Santilli, a quien solicitó mayor apoyo aéreo, incluyendo aviones hidrantes y helicópteros. "Van a poner todo el recurso disponible", indicó.

Por otra parte, explicó que están organizando donaciones desde Cultura y Turismo, como también pidió evitar acercarse a combatir el fuego sin coordinación. "Ayudar también es preparar viandas, agua y acompañar a los brigadistas sin entorpecer el trabajo", subrayó.