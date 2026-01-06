Incendio en Puerto Patriada, dónde queda el balneario con alerta roja que tuvo que ser evacuado

El fuego se detectó el lunes por la tarde en el sector conocido como “Primera Cantera”. Hay un operativo con más de 200 brigadistas.

El fuego lleva activo desde el lunes a la tarde.

El incendio forestal que se desató en la zona de Puerto Patriada, en la jurisdicción de El Hoyo (Chubut) , mantiene en alerta a toda la región cordillerana y obligó a activar un amplio operativo para contener el avance del fuego y proteger a la población .

El foco inicial fue detectado este lunes, alrededor de las 14.30, en un sector conocido como “Primera Cantera”. Desde ese momento, se desplegaron brigadistas y equipos de apoyo para trabajar sobre distintos frentes, en un escenario complejo por la cercanía de la vegetación con las viviendas y por las condiciones meteorológicas.

De acuerdo con los informes técnicos difundidos por las autoridades provinciales, el incendio se mantiene activo y afectó vegetación variada, incluyendo bosque nativo, bosque implantado , matorrales y arbustos.

En el terreno trabajan más de 200 personas entre combatientes y apoyo logístico, con un esquema de intervención que prioriza dos objetivos: el ataque al fuego y la defensa de viviendas. Durante la primera noche, brigadistas y bomberos se mantuvieron resguardando estructuras, mientras continuaban las tareas de enfriamiento y control en sectores críticos.

patriada1 Más de 200 brigadistas trabajan en Puerto Patriada para combatir el incendio.

Para este martes, el operativo prevé sostener la protección de viviendas y reforzar la capacidad de combate con apoyo interjurisdiccional. En el despliegue se incluyeron recursos terrestres como autobombas, camiones cisterna, maquinaria vial y vehículos de apoyo, además de medios aéreos para descargas y reconocimiento.

Evacuación preventiva y cortes

Ante el avance del incendio, la Municipalidad de El Hoyo informó el cierre temporal del ingreso a Puerto Patriada “por cuestiones de seguridad” y dispuso un esquema de restricción del tránsito.

El corte preventivo se realizó en el sector del Puente Salamín, para limitar el acceso al área, mientras se organizaba la circulación y se ordenaba la evacuación preventiva de residentes, turistas y visitantes.

Puerto Patriada es una de las localidades más afectadas por el incendio. La Municipalidad de El Hoyo cerró temporalmente el ingreso a Puerto Patriada.

En las indicaciones difundidas por los canales oficiales se pidió evacuar de manera ordenada, dirigirse por la Ruta A33 hacia la Ruta Nacional 40, llevar pertenencias esenciales y seguir las instrucciones del personal de Protección Civil. Además, se solicitó extremar precauciones al circular y mantenerse informados por vías oficiales, ya que las condiciones pueden cambiar con rapidez.

Puerto Patriada, un punto clave del turismo en la Comarca Andina

Puerto Patriada es un paraje y balneario ubicado dentro de la Reserva Forestal de Uso Múltiple Lago Epuyén, en el departamento Cushamen (Chubut). Se encuentra sobre la margen norte del lago y a unos 14 kilómetros de la localidad de El Hoyo, un punto turístico muy concurrido en verano por sus accesos al lago y áreas recreativas.

Esa característica —sumada a que el sector tiene un ingreso principal— vuelve más delicada la logística ante emergencias: la evacuación, el movimiento de equipos y el ingreso de refuerzos se concentran en corredores específicos, lo que obliga a un control estricto del tránsito y a restricciones preventivas.

Mientras el incendio continúe activo, las autoridades insisten en evitar desplazamientos hacia la zona, respetar los cortes, no obstaculizar el trabajo de brigadistas y bomberos y seguir la información que se actualice por canales oficiales.