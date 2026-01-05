Alerta en Chubut por un incendio fuera de control: operativo con brigadistas, bomberos y aviones hidrantes

El foco se desató el domingo en la localidad de Cholila. Piden a la población evitar la zona. La gobernación cree que puede ser un verano crítico.

Cholila, una zona de Chubut que suele ser afectada por los incendios forestales.

Un incendio forestal en Cholila mantiene en alerta a la Comarca Andina de Chubut y moviliza desde el domingo por la tarde a brigadistas y bomberos que trabajan para frenar el avance de las llamas. El foco se desarrolla al oeste de la localidad, en una zona rural conocida como Campo de Pérez, cerca del tramo que conecta Cholila con Villa Lago Rivadavia, donde las condiciones de calor y sequía complican el control del fuego.

Según la información difundida por los equipos que intervienen en el operativo, el incendio se originó durante la tarde y, en el primer reporte oficial, se indicó que seguía fuera de control .

Por ese motivo, se solicitó a vecinos, turistas y personas que circulan por el sector que no se acerquen al lugar, para no obstaculizar el trabajo de los equipos de emergencia y evitar situaciones de riesgo.

cholila1 Las autoridades temen que el fuego se acerce a las casas.

El incendio se ubica aproximadamente al finalizar el asfalto en el tramo Cholila–Villa Lago Rivadavia, en una zona de vegetación nativa y pastizales que, en esta época del año, puede actuar como combustible por la carga de material seco. En el área hay viviendas cercanas, por lo que, de manera preventiva, las autoridades evaluaron la posibilidad de una evacuación o autoevacuación si el fuego avanzaba hacia sectores habitados.

El escenario meteorológico juega en contra: altas temperaturas, sequía y pastizales secos favorecen una propagación rápida. En ese contexto, el fuego puede cambiar de dirección o intensificarse en poco tiempo, especialmente si se suman ráfagas de viento o baja la humedad.

Operativo en marcha: brigadistas, bomberos y apoyo aéreo

En el lugar trabajan brigadistas del sistema provincial de manejo del fuego y dotaciones de Bomberos Voluntarios, con refuerzos provenientes de distintas localidades de la Comarca. El operativo incluye también medios aéreos, entre ellos aviones hidrantes que realizan descargas para apoyar el combate terrestre, además de tareas coordinadas para frenar la expansión del incendio y proteger áreas sensibles.

Desde el comando del operativo reiteraron que la presencia de civiles en caminos y banquinas puede dificultar la logística, frenar el ingreso de móviles y exponer a las personas a humo, calor y cambios repentinos del frente de fuego.

Habilitan un 0-800 para denunciar a los que prenden fuego en zonas de riesgo

La gobernación de Chubut lanzó una campaña de prevención ante una temporada de verano de alto riesgo de incendios forestales, siniestros que ya empezaron a darse en la provincia y que en muchas ocasiones son provocados de forma intencional o por negligencia.

La iniciativa incluye dos canales de comunicación directa con la ciudadanía para que las autoridades locales puedan actuar con rapidez frente a cualquier amenaza.

cholila En el lugar trabajan brigadistas del sistema provincial de manejo del fuego y dotaciones de Bomberos Voluntarios.

Por un lado, la administración provincial habilitó la línea gratuita 0800-222-38346 (FUEGO) para recibir denuncias sobre el delito de inicio de fuego en zonas de riesgo. Paralelamente, mediante DINO, el asistente virtual oficial para hacer trámites provinciales, ahora los vecinos pueden reportar la detección de focos de incendio.

Las medidas se implementan en el marco de la emergencia ígnea vigente hasta el 30 de abril de 2026 en Chubut.

El nuevo sistema de alertas tempranas permite que la ciudadanía comunique situaciones de riesgo de forma directa y ágil, optimizando los tiempos de aviso y mejorando la capacidad de respuesta ante posibles focos de incendio.