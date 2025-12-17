Chubut: el incendio en el área de mayor importancia natural del Parque los Alerces ya cubre 270 hectáreas

A 9 días del inicio del fuego los brigadistas trabajan asistidos desde el aire, en un sector intangible y de muy difícil acceso.

Los brigadistas de Chubut entran embarcados, divididos en cuadrillas, para combatir el fuego en una zona de muy difícil acceso del Parque Nacional Los Alerces.

Luego de controlar, con ayuda de las nevadas en alta montaña y las lluvias, un incendio que consumió más de 3.000 hectáreas en la zona de Lago Puelo, en Chubut los brigadistas no tienen descanso: siguen luchando contra un evento similar que se presentó en el Parque Nacional Los Alerces, y que ya lleva más de una semana.

El fuego se concentra en el brazo sur del lago Menéndez, en una zona catalogada como intangible y considerada el sector de mayor importancia natural del área protegida.

En un nuevo informe emitido este miércoles pasado el mediodía, la Intendencia del parque informó que continúan las tareas de control del incendio forestal originado el pasado 9 de diciembre por caída de rayos.

En el lugar donde se inició el incendio predomina un bosque alto de coihue, acompañado por caña colihue.

Aunque se trata de un ambiente naturalmente húmedo, los responsables del operativo puntualizaron anteriormente que la región atraviesa un año de fuerte sequía y déficit hídrico, lo que vuelve más vulnerable al ecosistema. “Con lo seco que está todo, cualquier descarga genera riesgo”, advirtieron.

No hay viviendas amenazadas

Actualmente el fuego se encuentra activo, afectado una superficie aproximada de 270 hectáreas en categoría de reserva natural silvestre, zona intangible del parque, sin poner viviendas en peligro.

Hoy miércoles, los brigadistas ingresaron embarcados, al igual que los dos días anteriores, integrando cuatro cuadrillas que, ya entrada la tarde, se encontraban trabajando con línea de agua y herramientas manuales.

Incendio Parque Nacional Los Alerces - helicóptero El combate al fuego en el brazo sur del lago Menéndez se realiza con apoyo de cinco medios aéreos: dos helicópteros y tres aviones hidrantes.

Pero además, se sostiene el apoyo aéreo con cinco medios: dos helicópteros con helibalde, un avión anfibio y dos aviones hidrantes AT, únicos medios para llegar con agua a algunos sectores que, con vegetación densa y siun caminos accesibles, condicionan el avance de las cuadrillas terrestres.

Según se informó, como el siniestro se da en una zona alejada, las sendas, servicios turísticos y áreas de uso público de Los Alerces siguen funcionando con normalidad.

Otra vez los rayos en Chubut

Al igual que en el caso que se dio en la zona cordillerana de El Turbio, en Lago Puelo, este segundo incendio forestal del mes se inició presuntamente por la caída de rayos, de acuerdo a lo expresado en su momento por el intendente del Parque Nacional, Danilo Hernández Otaño.

Más allá de estas presunciones, se inició una investigación oficial sobre el inicio del fuego y se esperan los resultados de los peritajes.

El intendente confirmó que la zona afectada es "la más valiosa del Parque desde el punto de vista ecológico" pero, aclaró que "no hay en riesgo viviendas de pobladores o de guardaparques” ya que “ahí no vive nadie".

La primera columna de humo se observó en la mañana del martes 9 de diciembre, luego del fin de semana largo. Esto activó el despliegue de equipos de brigadistas y guardaparques con el apoyo de un avión hidrante y un helicóptero.

“Es un lugar muy complicado para trabajar. Hay que ir abriendo camino mientras se sube, y el incendio está prácticamente más cerca de la cumbre que de la costa”, explicó el jefe de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) del Parque Nacional Los Alerces, Mario Cárdenas, durante las primeras jornadas de combate al fuego.

Incendio Parque Nacional Los Alerces - brigadistas "Es una zona muy difícil para trabajar", dijo el intendente del Parque Los Alerces sobre el lugar afectado por el fuego.

El factor climático resulta determinante. En ese sentido, el frente frío que se esperaba a fin de la semana pasada, y que en Lago Puelo fue crucial para ayudar a poner fin al incendio, no aportó suficiente lluvia y humedad como para cambiar radicalmente la situación.

La temperatura máxima pronosticada para este miércoles era de 17° C y la humedad relativa mínima del 45 %, con vientos del oeste de entre 25 y 35 kilómetros por hora con ráfagas de mayor intensidad.

El último incendio significativo en el Parque Nacional Los Alerces se prófugo hace casi dos años, cuando el fuego consumió miles de hectáreas dentro de los límites del lugar y en sus inmediaciones.

A lo largo de 2024 y a principios de 2025 también hubo casos que obligaron a desplegar brigadistas, apoyo aéreo y coordinación entre jurisdicciones, con daños que alcanzaron áreas protegidas y bosques nativos.