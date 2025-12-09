Lago Puelo: el fuego ya lleva ocho días y consumió más de 1.500 hectáreas

El incendio en plena cordillera avanzó un kilómetro en 24 horas. En el combate trabajan brigadas locales, de Chubut y de Nación.

Las condiciones meteorológicas agravaron la situación en la reserva forestal El Turbio, junto al Parque Nacional Lago Puelo , de la provincia de Chubut , donde el incendio que se inició el lunes 1 de diciembre y ya consumió más de 1.500 hectáreas.

El fuego fue generado por la caída de rayos en el sector conocido como Loma de la Chancha . “Es una zona de muy difícil acceso. Estuvimos dos días sin lograr que trabajen los medios aéreos por las condiciones climáticas, ya que ha estado estancado el humo ahí. Ha tenido bastante tiempo el fuego, ayudado por el clima y las altas temperaturas, y esto ha complicado el combate del incendio”, explicó el subsecretario de Protección Ciudadana de Chubut , Eduardo Pérez.

El funcionario provincial confirmó la superficie afectada, de más de 1.500 hectáreas, de acuerdo con las imágenes satelitales del área.

El comienzo del incendio tuvo lugar durante las tormentas del último fin de semana de noviembre y se expandió sobre un sector de bosque nativo en plena cordillera, a donde es muy difícil llegar.

Los bomberos, con dificultades para llegar a la zona de combate del fuego en Lago Puelo.

Además, la región viene atravesando a lo largo de todo 2025 un período de sequía severa, con tormentas eléctricas pero sin precipitaciones significativas, lo que favorece la presencia de material fino seco que puede actuar como combustible.

Lago Puelo: las dificultades que enfrenta el operativo

Este martes ya eran más de 110 las personas que participaban de los intensos trabajos, contabilizando unos 66 combatientes más los grupos de apoyo. Las brigadas cuentan con tres aviones hidrantes y dos helicópteros.

El Gobierno de Chubut, a través de la Secretaría de Bosques, informó que en las últimas horas se incorporó más personal de línea para fortalecer el despliegue. El operativo es coordinado por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).

Según informó la Secretaría de Bosques, este martes iniciaron las actividades a primera hora pero el despliegue depende de las posibilidades que de la meteorología para realizar los traslados hacia la primera línea de combate.

Prevención para que el fuego no cruce a Río Negro

El lunes, el SNMF había dispuesto la relocalización de campamentos a efectos de implementar una estrategia de combate indirecto, dado que las tareas de para apagar de manera directa las llamas son complejas debido al combustible vegetal pesado que se encuentra encendido en el lugar.

A la vez, para hoy estaba previsto que comenzaran a construir una faja de ensanche en la provincia de Río Negro, para el combate indirecto en la ladera, en tanto que el equipo de Incendios y Emergencias del Parque Nacional Lago Puelo (ICE Lago Puelo) haría lo propio en el extremo de mayor altitud.

Están abocadas al operativo las bases de Golondrinas, El Turbio, Lago Puelo, Cholila, El Maitén, Epuyén, la Brigada Nacional del SNMF, ICE Parques Nacionales (de los parques Nahuel Huapi, Los Alerces y Lago Puelo) y SPLIF Río Negro.

Participan, además, áreas técnicas del gobierno provincial dependientes de la Secretaría de Bosques, la Subsecretaría de Protección Ciudadana, el Ministerio de Educación y el área de Salud, además del hospital rural y el Ejército Argentino.