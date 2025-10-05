Un muerto y tres heridos en un impactante accidente en la ruta camino a Lago Puelo

Por causas que aún se investigan, dos vehículos particulares colisionaron en la ruta provincial 16 en una peligrosa curva. Una de las heridas es menor de edad.

Una persona murió en un impresionante choque en la ruta provincia 16 en Lago Puelo . Desde Protección Civil de la localidad se informó que el siniestro ocurrió en una de las curvas más pronunciadas de la ruta en el sector de Villa del Lago.

El accidente fue alrededor de las 9 horas en el kilómetro 13. Como consecuencia del impacto entre el Fiat Uno y un Nissan, la persona perdió la vida en el lugar y otras tres resultaron heridas, una de ellas menor de edad. Según indicaron medios locales, fueron fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica.

Personal policial, de bomberos y de Protección Civil trabajó en el lugar del accidente, mientras se esperaba la llegada del Gabinete de Criminalística para realizar las pericias correspondientes y determinar las causas del hecho.

lago puelo accidente

Las autoridades no descartaron que las condiciones del camino y la velocidad hayan influido en el desenlace. La circulación sobre la ruta permaneció parcialmente interrumpida durante varias horas.

Al parecer, uno de los rodados habría cruzado al carril contrario, lo que derivó en un fuerte impacto, aunque todavía no se ha determinado oficialmente cómo ocurrió la maniobra que provocó el siniestro.

Medios locales confirmaron que una mujer oriunda de Chubut fue la víctima fatal, quien circulaba en el Fiat Uno. Se desempeñaba en el área de Servicios Públicos.

Sin respiro en las rutas neuquinas: dos vuelcos similares en menos de un día

En la provincia de Neuquén, las rutas se transformaron en escenarios de accidentes de tránsito impactantes. Con tan solo unas horas de diferencia, se registraron dos vuelcos con características similares: uno ocurrió en la Ruta 237 y el otro en la Ruta 6, evidenciando una problemática recurrente y la importancia de extremar las precauciones al circular.

Uno de los accidentes ocurrió este sábado por la mañana. Alrededor de las 06.54, los Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces recibieron un llamado desde el hospital local alertando sobre un vuelco ocurrido en la Ruta 6, en dirección a Puesto Hernández. E inmediatamente, el personal envió dos dotaciones a cargo del Sargento Temi Facundo: el Móvil 23 y el Móvil 21.

En tanto, este viernes cerca del mediodía, la Ruta 237 presenció un accidente de características muy similares al ocurrido en la mañana del sábado.

A las 12:15, la Dirección de Tránsito emitió un llamado alertando a los Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila acerca de un siniestro vial ocurrido a la altura del kilómetro 1398 de la Ruta Nacional 237. Al arribar a la escena, los rescatistas constataron que se trataba de un autovuelco de un único vehículo, marca Renault Sandero, que transportaba al conductor y a un acompañante. Personal del hospital y de la Policía de Tránsito llegó al lugar para colaborar con el operativo y brindar asistencia inmediata.