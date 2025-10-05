Un zorro colorado apareció en el centro de San Martín de los Andes: el destino después de un gran operativo

El animal fue rescatado al encontrarse en la zona urbana. Un gran operativo se montó para liberar al zorro junto a técnicos de fauna y agentes ambientales.

Una intervención reciente permitió rescatar y liberar un zorro colorado que había sido hallado en una zona urbana de San Martín de los Andes , donde su presencia causó preocupación entre los vecinos.

Según informaron desde las autoridades de fauna local, el animal fue trasladado tras las alertas ciudadanas , se le realizaron los controles sanitarios correspondientes y luego fue puesto nuevamente en su hábitat natural.

El operativo para capturar a este animal que forma parte de la fauna protegida de la provincia, contó con el apoyo de personal municipal, técnicos en fauna silvestre y agentes ambientales, quienes velaron por el bienestar del ejemplar durante todo el procedimiento.

zorro colorado 2

Con esta acción, se busca fomentar la conciencia sobre la vida silvestre urbana. Si observas algún animal fuera de su entorno natural o en situación de riesgo, comunícate con la Dirección Provincial de Fauna.

El zorro colorado, una especie que habita la montaña neuquina

Es una especie de hábitos solitarios, más bien nocturnos o crepusculares. Es más corpulento que el zorro gris, con el cual coexiste en algunos sitios. Sin embargo, esta especie es más típica de sectores montañosos y quebrados del centro y oeste de Neuquén, no habitando zonas bajas del este de la provincia.

Si bien resulta común en muchos sectores de Neuquén, es muy perseguido por considerárselo depredador del ganado menor. Los conflictos son mayores en el norte y centro de la provincia que en el sur, donde el ganado menor ha sido reemplazado por ganado vacuno en los últimos años.

zorro colorado SMA

Fauna neuquina: las especies registradas

Zorro Colorado (Lycalopex culpaeus): Cumple un rol fundamental como predador de roedores y aves, y como carroñero, ayudando a mantener el equilibrio sanitario de los ecosistemas. Es sensible a la presión de caza y al conflicto con la ganadería.

Gato Montés (Leopardus geoffroyi): Felino nativo, nocturno y solitario. Su presencia indica ambientes bien conservados. Predador natural de pequeños mamíferos y reptiles, su rol como controlador biológico es clave. Su monitoreo depende casi exclusivamente del uso de cámaras trampa.

Zorrino Patagónico (Conepatus chinga): Especie omnívora y recicladora. Ayuda en la dispersión de semillas y controla insectos y pequeños vertebrados. A menudo subestimado, su valor ecológico es alto, especialmente en zonas de ecotono entre bosque y estepa.

El insólito lugar donde apareció un coipo: lo liberaron en el río Neuquén

El hallazgo sorprendió a todos: un coipo apareció dentro de la fuente de agua ubicada en Avenida Olascoaga y las vías del ferrocarril, la misma que se distingue por sus enormes esferas en altura.

La presencia del animal fue advertida el pasado miércoles por el personal municipal que realiza el mantenimiento de las fuentes, quienes de inmediato dieron aviso al área de Ambiente.

Francisco “Pancho” Baggio, subsecretario municipal de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, relató a LMNeuquén cómo fue el procedimiento: "Ellos, con una especie de copo para juntar hojas y limpiar la pileta, pudieron agarrarlo. Nosotros desde Ambiente llegamos con una jaula, lo metimos en la jaula y lo llevamos a la zona del río Neuquén, en el límite del barrio Rincón de Emilio, y lo liberamos en ese lugar".