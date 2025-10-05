Fuerte temporal arrasó en San Martín de los Andes y provocó la caída de árboles y voladura de techos

El viento no dio tregua en la ciudad cordillerana. Desde Protección Civil de San Martín se había realizado un alerta temprana por ráfagas que podían alcanzar los 90 km/h.

Fuertes ráfagas de viento condicionaron a la ciudad cordillerana este fin de semana.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó, para este fin de semana , la alerta amarilla a naranja en algunos sectores de la provincia de Neuquén por un temporal de vientos fuertes que podían superar los 90 km/h.

Efectivamente, el viento azotó a gran parte de la provincia de Neuquén y una de las localidades que se vio gravemente afectada fue San Martín de los Andes . Las fuertes ráfagas causaron algunos episodios de gravedad entre la noche del viernes y madrugada del sábado 4, informaron desde la municipalidad.

Desde Protección Civil, se activó la guardia y se debió acudir ante diferentes situaciones provocadas por el evento. Uno de ellos fue la caída de un álamo sobre el techo de una vivienda ubicada en la calle Mascardi.

viento arbol caido SMA

Incidentes por el viento en San Martín de los Ades

En la vivienda reside una persona de 50 años, quien no sufrió lesiones, según informaron las autoridades. A su vez, indicaron que el incidente sólo provocó daños materiales principalmente en el techo del inmueble.

Ante la situación, intervino personal de la Secretaría de Desarrollo Humano junto a equipos de Protección Civil, que se encargaron de liberar la zona con el respaldo técnico del área de Espacios Verdes.

Gracias al rápido accionar de los equipos intervinientes, se logró asegurar el área y prevenir incidentes mayores, resguardando la seguridad de los vecinos y del propietario del inmueble.

Por otro lado, en otro sector de la ciudad, se registró la voladura de chapas en una vivienda de Avenida Koessler. Bomberos Voluntarios aseguraron el área y trabajaron junto a los propietarios; las tareas de reparación continuaron durante el sábado.

viento san martin de los andes

Las ráfagas también provocaron la caída del nylon que cubría la rotonda de El Oasis, en la Ruta 40. Empleados municipales recorrieron el sector y retiraron los restos esparcidos por el viento para prevenir accidentes.

Protección Civil insistió en tomar precauciones, asegurando objetos sueltos y evitando circular por zonas con árboles mientras el viento se mantenga intenso.

Nivel amarillo y recomendaciones

Según el SMN, el nivel amarillo de la alerta por viento da cuenta que la población debe informarse dado que puede darse posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Las recomendaciones que el SMN realiza cuando se emite una alerta amarilla por vientos es: evitar actividades al aire libre; asegurar los elementos que puedan volarse; y mantenerse informado por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta por viento en Neuquén: a cuánto llegarán las ráfagas este domingo

Neuquén tendrá este domingo un clima inestable y algo ventoso, en una jornada que mantendrá las temperaturas moderadas, con cielo mayormente nublado y probables lluvias aisladas durante buena parte del día. Si bien no hay una alerta vigente, en el pronóstico, llama la atención de la intensidad del viento, sorbe todo en la ciudad de Neuquén y alrededores.

El viento soplará desde el sector sur durante el día, y rotará al sudoeste hacia la noche, con velocidades que oscilarán entre 23 y 41 km/h y ráfagas que podrían llegar hasta los 78 km/h, según el organismo nacional.