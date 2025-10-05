Rolando Figueroa: "Neuquén merece más, y vamos a pelear por la coparticipación que nos corresponde"

El gobernador volvió a pedir representantes en el Congreso “que sean firmes con la defensa de Neuquén” en el contexto de la campaña por La Neuquinidad.

Rolando Figueroa en una reunión con militantes en San Martín de los Andes.

“Tenemos que ir por la nueva ley de coparticipación. Neuquén debería recibir el doble de coparticipación”, aseguró el gobernador Rolando Figueroa , en un reclamo que llevó bien alto las banderas de La Neuquinidad , el último viernes en San Martín de Los Andes.

Durante un encuentro con referentes de Nuevo Compromiso Neuquino (NCN, con la referente Marlene Velásquez) el gobernador volvió a pedir representantes en el Congreso “que sean firmes con la defensa de Neuquén”. Allí recordó que de cada 100 pesos que aportan los neuquinos en impuestos nacionales, a la provincia retornan 51. Mientras otras provincias reciben 700 por cada 100 aportados.

“Conozco los valores de Julieta (Corroza) y Pepé (Ousset) . Nosotros no tenemos otro interés que no sean los límites de nuestra provincia. Nosotros somos fanáticos de Neuquén, yo soy fanático de Neuquén, es lo único que importa. Estoy convencido de que quienes llevamos de candidatos a senadores y a diputados les pasa exactamente lo mismo”, aseguró el gobernador, quien alentó a los candidatos de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre.

Figueroa y la coparticipación_01 Rolando Figureoa durante un encuentro en San Martín de los Andes con referentes de Nuevo Compromiso Neuquino.

Del encuentro participaron el candidato a senador Juan Luis "Pepé" Ousset, y las candidatas a senadora y diputada suplentes, María Laura Da Pieve y Natalia Berra Suárez, respectivamente.

Reclamo por la coparticipación: el pedido de Pepe Ousset

Por su parte, Ousset aseguró que todos los logros del modelo neuquino -que demandaron esfuerzo y recursos propios- “están en riesgo”. “Ahora que hemos logrado poner a la provincia de pie, que tiene autonomía, que tiene autodeterminación, lo que buscamos es ir a discutir las injusticias que visualizamos con respecto a la relación con la Nación”, agregó.

En línea con el reclamo de Figueroa, el candidato apuntó a la coparticipación federal y al reparto que afecta directamente a los recursos que ingresan a la provincia. “Es gas, petróleo, divisas, energía, aportamos muchísimo al país y nos vuelven menos de lo que aportamos en términos monetarios”, señaló.

Figueroa y la coparticipación_02 Juan Luis "Pepé" Ousset durante la reunión con militantes en San Martín de los Andes.

Ousset consideró que es necesario ir al Congreso de la Nación “a discutir qué le toca a Neuquén en la distribución entre las provincias, considerando que somos la provincia que más aporta, que más potencialidad tiene, que va a sacar al país adelante y que sin ninguna duda tiene que tener representantes sin condicionantes, que sean independientes y que puedan decidir qué es lo mejor para la provincia de Neuquén”

El candidato a segundo senador por La Neuquinidad aclaró que sostener esta defensa no significa “poner obstáculos al desarrollo del país”, porque “apoyarán todo lo que sea en favor de la provincia del Neuquén”.

“Creemos que tenemos que tener voces neuquinas, genuinas, y que solo representen a Neuquén, por el crecimiento que tenemos, por lo que aportamos al país, porque generamos las divisas del presente, y también las del futuro”, completó.

Los locales de San Martín de los Andes

De la jornada participó la presidente de Nuevo Compromiso Neuquino, Marlene Velázquez, la diputada Mercedes Tulián y vecinos de la localidad, identificados con parte de eses espacio político que cerró filas desde el primer momento con Figueroa.