Todo listo para el inicio de la remodelación del Aeropuerto de Chapelco

El gobierno provincial adjudicó los trabajos, en el marco de una licitación. En qué consiste el proyecto para la terminal aérea.

Tras evaluar las ofertas presentadas a la licitación pública convocada para la realización de la remodelación, ampliación y construcción de la Terminal del Aeropuerto Aviador Carlos Campos de San Martín de los Andes , se conoció qué empresa será la encargada de llevar adelante la obra.

Se trata de Nova Fusión , que presentó una oferta de 2.852.393.289,41 pesos y fue sometida a evaluación por parte de una comisión conformada a tal fin.

Cumplidas todas las instancias previstas en los procedimientos pertinentes, se resolvió adjudicarle la obra a esa firma “ atento a que sus propuestas técnicas, económicas y legales cumplen con lo exigido en el pliego de bases y condiciones particulares y, asimismo, tiene un precio conveniente ”, según consta en el acta de adjudicación.

image

Los trabajos en el aeropuerto de Chapelco

Los trabajos proyectados serán financiados a través de un aporte reintegrable del gobierno provincial a NeuquénTur.

“La remodelación y ampliación del Aeropuerto Chapelco consolidará la conectividad aérea y acompañará el crecimiento sostenido del turismo. Además, mejorará la experiencia de los usuarios y potenciará el perfil internacional del destino, que en 2024 registró un incremento superior al 20% en su tráfico aéreo”, indicó el gobierno provincial.

El proyecto fue impulsado por la Dirección Provincial de Infraestructura Aeroportuaria y Ferroviaria del Ministerio de Infraestructura, en coordinación con NeuquénTur S.E., con el objetivo de modernizar la terminal aérea y adecuarla a la creciente demanda de pasajeros que experimenta la región de los Lagos del Sur.

Aeropuerto Chapelco avioneta

La intervención a realizar contempla una superficie de 1.050 m² de ampliación y modernización integral de la terminal aérea ubicada entre las ciudades de San Martín y Junín de los Andes.

Obras en el aeropuerto de San Martín de los Andes

Los trabajos comprenden: el nuevo hall de arribos y ampliación de la sala de embarque, la construcción de accesos, egresos y áreas de circulación, la incorporación de hasta 8 locales comerciales, ampliando la oferta actual de servicios, nuevos núcleos sanitarios y bar en planta baja, así como la adecuación plena para accesibilidad de personas con discapacidad.

El plazo de ejecución es cinco meses, según lo establecido en el proceso licitatorio.

Esta obra forma parte del plan integral de mejoras en la terminal aérea que incluye la limpieza integral de la franja de seguridad de pista efectuada este año por la Dirección Provincial de Vialidad, las mejoras realizadas en el sector de estacionamiento y la reparación de pista, calle de rodaje y plataforma de aeronaves que comenzó antes de la temporada invernal y será retomada próximamente, pues no llegó a completarse debido a la veda climática.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/muni_sma/status/1974138311318122688&partner=&hide_thread=false Se adjudicó la obra que modernizará el Aeropuerto Chapelco https://t.co/4zpcyGrcrX pic.twitter.com/vs0leiydZq — Municipio SMA (@muni_sma) October 3, 2025

El drama con los vehículos que impiden las obras

La empresa NeuquénTur S.E.P. está realizando obras en el aeropuerto Chapelco para la reubicación de las arrendadoras de autos y, al igual que ocurrió en los trabajos ejecutados antes de la temporada invernal, se topó con el mismo problema: varios vehículos permanecen estacionados en el predio, impidiendo la circulación de las máquinas y la labor de los trabajadores.

Por tal motivo se solicitó a la ciudadanía de San Martín y Junín de los Andes que concurran a la mayor brevedad posible a retirar sus vehículos del lugar a fin de permitir el normal desarrollo de la obra de electrificación del sector.

Se explicó que esta inversión redundará en beneficios para el desarrollo de ambos destinos, ya que fue pensada tanto para mejorar el servicio que se les brinda a los turistas como para poder sumar nuevos prestadores a futuro.