La megacampaña del BPN con descuentos y financiación en 200 comercios de Neuquén

La promoción se extenderá durante todo el mes de octubre y se dan en el marco de los 65 años del banco provincial.

El BPN con cuotas sin interés y descuentos en toda la provincia de Neuquén

El Banco Provincia del Neuquén ( BPN ) lanzó una promoción especial para celebrar su 65° aniversario, con beneficios exclusivos para sus clientes durante todo octubre. La propuesta incluye financiación en hasta 12 cuotas sin interés con la tarjeta Confiable, y hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard BPN .

Más de 200 comercios de toda la provincia participan de esta iniciativa, abarcando una amplia variedad de rubros: motos, bicicletas, artículos del hogar, colchonería, mueblerías, servicios turísticos, alojamiento, artículos de pesca, perfumería, farmacias, regalería, marroquinería, indumentaria, zapatería, óptica, electrónica y computación, librería, peluquería y estética.

ideas-de-regalo-para-el-dia-de-la-madre.jpg

Este mes aniversario coincide además con el Día de la Madre, que se celebra el domingo 19 de octubre, por lo que la promoción se presenta como una excelente oportunidad para elegir el regalo ideal y aprovechar los beneficios disponibles.

El listado completo de comercios adheridos y más información sobre esta y otras promociones vigentes se encuentra disponible en el sitio web institucional del banco: www.bpn.com.ar, sección Club de Beneficios.

Por otra parte, quienes aún no cuenten con tarjetas BPN pueden solicitarlas en cualquier sucursal o gestionarlas de manera online, para comenzar a disfrutar de todos los beneficios que la entidad ofrece.

Con esta propuesta, BPN invita a celebrar juntos un nuevo aniversario, apostando al consumo local, al acompañamiento de las familias neuquinas y al fortalecimiento de los vínculos que lo unen a la comunidad desde hace 65 años.

SFP Banco Provincia BPN (8).JPG Sebastián Fariña Petersen

Cumpleaños del BPN

El Banco Provincia del Neuquén cumple 65 años de compromiso con el desarrollo económico y social de la provincia. Desde su creación por ley, en 1958, con el objetivo de promover las actividades productivas y brindar servicios financieros al interior neuquino, el BPN ha recorrido un extenso camino de crecimiento y consolidación.

La institución abrió sus puertas al público el 3 de octubre de 1960, en el edificio de Avenida Argentina 45 de la ciudad de Neuquén. Hoy, con 65 sedes de atención y 230 cajeros automáticos distribuidos en todo el territorio provincial, el banco continúa fortaleciendo su presencia y cercanía con la comunidad.

En el marco de este aniversario, BPN también renovó la imagen de varias de sus sucursales, incluyendo Casa Matriz, donde se incorporaron divisiones con imágenes de paisajes de la provincia, reflejando el vínculo profundo con el territorio neuquino y su identidad.

En los últimos dos años se inauguraron ocho puestos de promoción permanente en localidades del interior: Los Guañacos, Tricao Malal, Bajada del Agrio, Los Miches, Manzano Amargo, Varvarco, Barrancas y Las Coloradas. Estas oficinas brindan atención fija de lunes a viernes, inaugurando una nueva etapa de cercanía y presencia permanente en ciudades que no contaban con este servicio.

SFP Banco Provincia BPN (5).JPG Sebastián Fariña Petersen

Modernización del sistema

El banco apunta también a un proceso de transformación digital, con un nuevo Home Banking que incorpora una interfaz renovada, mayor accesibilidad y nuevas funcionalidades. Se sumaron herramientas como la solicitud de turnos y la Fila Virtual, que permite gestionar trámites presenciales en tiempo real desde el celular. También se incorporaron funcionalidades como la compra y venta de dólares, notificaciones push y un buzón de novedades, todo pensado para ofrecer una experiencia digital moderna, ágil y centrada en las necesidades de los clientes.

Sumado a esto, el banco cuenta también con "Mi BPN", una billetera virtual que permite realizar pagos en comercios, enviar y recibir dinero, recargar la SUBE y otros servicios, todo de forma rápida, segura y completamente digital, lo que representa un avance significativo en la modernización de los servicios financieros, fortaleciendo la autonomía de los usuarios y posicionando al banco como referente en innovación tecnológica.

En este nuevo aniversario, el Banco Provincia del Neuquén reafirma su vocación de servicio y su compromiso con el desarrollo regional, fortaleciendo su rol como entidad pública al servicio de la comunidad. Con una mirada puesta en el futuro, continúa trabajando para ampliar su alcance, mejorar la experiencia de sus clientes y consolidar su presencia en cada rincón de la provincia.