Una de las alas de una aeronave impactó la cabina de la otra, generando daños visibles en ambas estructuras. Confirmaron que hubo heridos.

Dos aviones chocaron en la pista de un aeropuerto de Nueva York: evacuaron a más de 80 pasajeros.

Dos aviones chocaron en el aeropuerto de LaGuardia , en Nueva York , en un accidente que fue considerado leve pero que, a la vez, obligó a la evacuación de más de 80 pasajeros . Según medios locales, dos personas sufrieron heridas.

El hecho ocurrió este miércoles a las 21.56, hora local, cuando una aeronave de Delta Airlines que se preparaba para despegar con destino a Roanoke, Virginia, golpeó con una de sus alas la cabina de otro avión de la misma compañía que acababa de aterrizar proveniente desde Charlotte, Carolina del Norte.

Los dos aparatos, modelos CRJ-900 operados por Endeavor Air, sufrieron daños producto del impacto . Imágenes registradas por pasajeros y difundidas en redes sociales mostraron una de las aeronaves partida con el ala partida y la trompa de la otra visiblemente afectado.

Luego del incidente, equipos de emergencia llegaron hasta el lugar y rodearon la pista con luces intermitentes, mientras los pasajeros eran trasladados en micros hacia la Terminal C del aeropuerto neoyorkino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AZ_Intel_/status/1973585590781137259&partner=&hide_thread=false BREAKING: Two Delta planes have collided while taxiing at LaGuardia Airport in New York City, with a wing of one of the planes detached, reports said.



"They were taxing to the gate at LGA after landing at CLT when they were struck by another Delta regional jet that was taxiing… pic.twitter.com/eHj9HZ7gnV — AZ Intel (@AZ_Intel_) October 2, 2025

De acuerdo con la información oficial, en el avión proveniente de Charlotte viajaban 57 pasajeros junto a cuatro tripulantes, mientras que en la aeronave que se disponía a despegar hacia Roanoke había 28 pasajeros y cuatro tripulantes.

Tras la evacuación, todos ellos recibieron asistencia de la aerolínea.

Dos personas heridas en el accidente

El piloto del vuelo con destino a Roanoke informó a la cadena estadounidense de noticias CNN que una de las azafatas resultó herida en una rodilla por el choque y que tuvo que recibir atención médica.

Por su parte, la Autoridad de Puertos de Nueva York y Nueva Jersey, encargada de la operación del aeropuerto de LaGuardia, señaló que otra persona fue trasladada a un hospital, sin dar más detalles sobre su estado de salud.

Luego del incidente, Delta Airlines emitió un comunicado en el que aseguró que “trabajará con todas las autoridades competentes para revisar lo ocurrido, ya que la seguridad de los clientes y el personal está por encima de todo lo demás”.

En paralelo, la empresa ofreció disculpas a los pasajeros afectados “por la experiencia” y confirmó los datos de ocupación de ambos vuelos.

Avanza la investigación tras el choque entre aviones

Tanto la Autoridad de Puertos de Nueva York y Nueva Jersey como Delta Airlines confirmaron que se abrirá una revisión formal del accidente para determinar las causas de la colisión.

Aviones new york 2 Dos aviones chocaron en la pista de un aeropuerto de Nueva York: evacuaron a más de 80 pasajeros.

De momento, solo se informó que ambos aparatos impactaron entre sí a baja velocidad durante las maniobras en la pista del aeropuerto.

Las imágenes que se conocieron sobre el incidente mostraron a los equipos de emergencia desplegados alrededor de los dos aviones dañados, mientras los pasajeros descendían de manera ordenada para ser llevados de regreso a la terminal C.