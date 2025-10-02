La Policía declaró el hecho como “un incidente mayor”. Ocurrió en el marco del Yom Kippur, uno de los días más sagrados del calendario judío.

Ataque a una sinagoga en Manchester: atropelló y apuñaló a cuatro personas y fue abatido por la Policía

Un hombre atropelló y apuñaló a miembros de la comunidad judía que se encontraban en la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en las afueras de Manchester , Inglaterra , en el marco del Yom Kippur, uno de los días más sagrados del calendario judío. Al menos cuatro personas resultaron heridas , mientras que el agresor fue baleado por la Policía.

“Estamos respondiendo a un incidente fuera de una sinagoga en Middleton Road en Manchester”, informaron oficialmente las autoridades de aquella ciudad, que precisaron que recibieron la llamada de alerta sobre lo que estaba ocurriendo hacia las 9.31, hora local.

El denunciante les aseguró que “había presenciado un automóvil que se dirigía hacia miembros del público y que un hombre había sido apuñalado”.

Pocos minutos después, a las 9.37, siempre de acuerdo con las mismas fuentes oficiales, la Policía lo declaró “un incidente mayor” y un minuto después, agentes de la Policía de Gran Manchester dispararon a un hombre, “presumiblemente el agresor”.

“Los paramédicos llegaron al lugar a las 9.41 y están atendiendo a los miembros del público, actualmente cuatro miembros del público con lesiones causadas tanto por el vehículo como por puñaladas”, manifestó la Policía en sus redes sociales, al tiempo que sugirió al público evitar transitar por el área.

En declaraciones a BBC Radio, Andy Burnham, alcalde del área metropolitana de Manchester, afirmó que "el peligro inmediato” parecía “haber pasado", aunque no pudo precisar qué suerte había corrido el atacante.

Las inmediaciones del lugar se llenaron rápidamente de ambulancias, camiones de Bomberos y vehículos policiales. La zona quedó acordonada y un helicóptero sobrevoló el lugar para brindar apoyo.

Tensión en el exterior de la sinagoga de Manchester

Las primeras imágenes que trascendieron en las redes sociales mostraron a policías apuntando hacia una persona que se encontraba en el piso, en la parte exterior de la sinagoga.

This morning, a terrorist has been shot by the Manchester Police following a knife attack on a Synagogue during the Jewish holiday of Yom Kippur.



What has happened to Britain? pic.twitter.com/sctnqXUyCO — Turning Point UK (@TPointUK) October 2, 2025

A unos metros de ellos, una persona se encontraba tendida en el piso, con manchas de sangre alrededor de su cuerpo.

La reacción de las principales autoridades británicas

El primer ministro británico, Keir Starmer, realizó una publicación relacionada con este incidente en sus redes sociales. “Estoy horrorizado por el ataque a una sinagoga en Crumpsall”, escribió.

“El hecho de que esto haya ocurrido en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, lo hace aún más horrible”, añadió Starmer en X:

En la misma dirección se manifestó Shabana Mahmood, ministra del Interior británica, quien expresó estar “horrorizada” por la “noticia de un atentado en una sinagoga de Manchester”, en “el día más sagrado del calendario judío”.

“Mis primeros pensamientos están con las víctimas, nuestra valiente policía y los servicios de emergencia”, agregó la ex titular de Justicia.

Por su parte, el alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, indicó que una de las víctimas del ataque parecía ser un guardia de seguridad que había sido agredido con un arma blanca y destacó “algunas de las medidas de seguridad utilizadas por los colegas de la comunidad judía”. “Han jugado un papel importante para evitar que la situación empeore”, señaló.

En declaraciones reproducidas por The Guardian, Dave Rich, del Community Security Trust (CST), una organización benéfica que monitorea el antisemitismo en el Reino Unido, explicó que Yom Kippur es similar a la Navidad para los cristianos. Se trata de una conmemoración donde los judíos visitan las sinagogas y comienzan un ayuno de 25 horas.