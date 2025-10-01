Un niño salva a su madre secuestrada con una carta en el micro escolar: la impactante historia

Tras el aviso, las autoridades se dirigieron a la casa del pequeño y encontraron a la mujer con lesiones compatibles con agresiones. Un hombre fue detenido.

Un niño le dio una carta al conductor de un micro escolar y salvó a su madre en Estados Unidos (Imagen ilustrativa)

“Llame al 911” . Fue esa la frase con la que se encontró, de buenas a primeras, el conductor de un micro escolar de Iowa, en Estados Unidos . Estaba escrita en un trozo de papel que le dio un niño al que habitualmente trasladaba en ese vehículo. Fue, en definitiva, la llave de salvación para la madre del pequeño , que se encontraba secuestrada en su casa.

El pequeño estudiante entregó el mensaje al conductor minutos antes de las 7.30 de la mañana del pasado miércoles, según informó oficialmente la Oficina del Sheriff del Condado de Fayette (FCSO).

“El 24 de septiembre de 2025, a las 7:24 AM, la Oficina del Sheriff del Condado de Fayette recibió un informe de la escuela Sumner-Fredericksburg que un estudiante se subió a un autobús y le entregó al conductor una nota que decía ‘Llama al 911’. Los agentes respondieron inmediatamente a una residencia rural de Westgate y se pusieron en contacto con los padres del estudiante”, se reveló en esa comunicación policial.

Al llegar, se encontraron con Glenroy Miller, un hombre de 29 años oriundo de Bahamas, pero pidieron dialogar con la supuesta víctima, que salió de una habitación evidentemente conmocionada y con moretones en el rostro.

Las serias lesiones que sufrió la madre del niño

Una evaluación posterior que le realizaron en un hospital determinó que, además, presentaba dos costillas rotas y un pulmón perforado por haber recibido patadas, según informaron medios locales.

La investigación determinó que Miller había decidido trasladar a la mujer a un hospital, pero decidió volverse a mitad de camino porque se dio cuenta de que podría terminar en la cárcel.

FAyette condado Un niño le dio una carta al conductor de un micro escolar y salvó a su madre que estaba secuestrada en Estados Unidos.

La pesquisa inicial también arrojó como resultado que la agresión se había producido en horas de la madrugada y que, ya en la mañana, la madre del niño seguía retenida contra su voluntad en esa vivienda. Incluse se comprobó que la amenazó con matarla sosteniendo un cuchillo en la garganta y las muñecas.

Es por eso que, siempre según esa hipótesis abonada por medios locales, ante la imposibilidad de pedir ayuda por sí misma, apeló a que su hijo se dirigía a la escuela, donde cursa el primer grado, para escribir una nota y dársela, con el fin de que se la entregara a alguien que pudiera auxiliarla.

Según el comunicado de la oficina del Sheriff, Miller “fue inicialmente detenido por agresión por abuso doméstico y obstrucción de una comunicación de emergencia por tomar el teléfono de la víctima y evitar que pidiera ayuda”.

Los cargos que afronta el hombre detenido

De acuerdo con los registros públicos del condado de Fayette, el sospechoso fue arrestado esa misma mañana y se le impuso una fianza de 1.500 dólares.

Los cargos que debe afrontar son secuestro a mano armada, lesiones intencionales, agresión por violencia doméstica con la intención de infligir lesiones graves y obstrucción de las comunicaciones de emergencia.

Miller sospechoso El sospechoso de retener contra su voluntad a una mujer en una casa de Iowa, Estados Unidos.

Además de este caso, Miller también se encuentra detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La audiencia preliminar, según medios locales, está programada para el 8 de octubre.