Un bebé murió y su hermano está grave tras ser atropellados en un estacionamiento

Ocurrió en un centro comercial de Australia y la policía investiga si la conductora puso accidentalmente marcha atrás antes del impacto.

Un bebé murió y su hermano está grave tras ser atropellados en el estacionamiento de un centro comercial en Australia.

Un bebé de 5 meses murió y un niño de 5 años continúa internado luego de ser atropellados en el estacionamiento de un centro comercial en Australia . Los investigadores trabajan para determinar las causas del incidente que dejó a los menores entre dos vehículos. La principal hipótesis es que la conductora puso marcha atrás involuntariamente.

El hecho, específicamente, sucedió este lunes alrededor de las 15.30, hora local, en Brookfield Road, en la localidad de Minto, al sudoeste de Sídney.

De acuerdo con la información que compartió de manera oficial la Policía de Nueva Gales del Sur , los dos menores fueron atropellados cuando la conductora de un automóvil perdió el control de su vehículo e impactó contra el cochecito del bebé . El golpe los aplastó entre la parte trasera de la camioneta y otro auto que estaba estacionado en ese sitio.

Los primeros en llegar al sitio fueron oficiales del Comando del Área de la Policía de la Ciudad de Campbelltown, quienes comenzaron a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al bebé de cinco meses.

australia bebe 0000 Un bebé murió y su hermano está grave tras ser atropellados en el estacionamiento de un centro comercial en Australia.

Lamentablemente, pese a los esfuerzos de los paramédicos de ambulancias de Nueva Gales del Sur, el menor murió en el lugar.

Por su parte, el niño de cinco años fue trasladado en estado grave al Hospital Infantil de Westmead. No se supo oficial ni extraoficialmente en qué circunstancias se encontraban ambos niños, ni quiénes eran sus padres ni dónde estaban ellos al momento del incidente.

Lo que sí se comunicó formalmente es que la conductora del vehículo, de 35 años, no sufrió ningún tipo de lesiones.

Una de las hipótesis que analizan las autoridades, que mantienen abierta la investigación, es que la conductora pudo haber puesto el automóvil en marcha atrás de manera accidental.

Qué dijeron testigos del accidente en Australia

Un testigo del accidente en el estacionamiento del centro comercial realizó un breve repaso de la situación de tensión que se vivió en el lugar. "Todo lo que vi fueron los paramédicos, creo que cuatro ambulancias, un montón de coches de policía acudiendo a la escena", relató a ABC News Australia.

Australia bebe Un bebé murió y su hermano está grave tras ser atropellados en el estacionamiento de un centro comercial en Australia.

Medios locales como 7News Australia difundieron imágenes que muestran el automóvil detenido sobre la línea de frenado en el estacionamiento, muy cerca de otro vehículo. Alrededor de los autos había escombros y un carrito de compras volcado.

Cómo sigue la investigación

La Policía de Nueva Gales del Sur informó que la investigación se encuentra en desarrollo y que aún no se presentaron acusaciones formales contra la conductora involucrada.

El principal punto que analizan es si el vehículo que provocó la tragedia fue colocado por error en marcha atrás, antes del impacto que terminó con la vida del bebé.

australia bebe 2 Un bebé murió y su hermano está grave tras ser atropellados en el estacionamiento de un centro comercial en Australia.

El accidente, según publicó la misma fuente en su sitio web oficial, será revisado por peritos, quienes tendrán como tarea establecer las razones por las cuales los niños fueron embestidos por el vehículo.

Mientras tanto, la familia de los menores recibe asistencia de equipos de apoyo tras la tragedia que terminó con la vida del bebé y que puso en riesgo la del niño de 5 años.