Bomberos rescataron a una bebé que quedó encerrada en un auto

La menor estaba atrapada en un Honda Fit, tras activarse el cierre centralizado. Debieron romper una ventanilla para liberarla.

Una tarde que parecía de rutina en un lavadero de autos terminó en un operativo de rescate que generó tensión y alivio en cuestión de minutos. Una bebé de un año y seis meses quedó accidentalmente atrapada en el interior de un vehículo cuando se activó el cierre centralizado y fue necesaria la intervención de los bomberos voluntarios de Centenario para liberarla.

El hecho ocurrió este domingo por la tarde en el lavadero de una estación de servicio ubicada en la segunda rotonda de la Ruta 7. El padre de la pequeña se encontraba en plena tarea de limpieza de su Honda Fit, mientras su hija permanecía dentro del habitáculo, tranquila y jugando.

De repente, el sistema de seguridad del vehículo se activó de manera automática, bloqueando todas las puertas. En cuestión de segundos, el papá pasó de la calma a la desesperación al comprobar que no podía acceder al interior.

Desesperación y pedido de ayuda

El hombre probó de todas las formas posibles abrir el rodado: manipuló las manijas, buscó algún mecanismo que permitiera destrabar el cierre, pero nada resultó efectivo. Aunque la bebé se mantenía serena, el riesgo de que se asustara o de que la temperatura del habitáculo se elevara generaba una gran preocupación.

cuartel bomberos centenario

Ante la imposibilidad de resolverlo, se pidió la intervención de los bomberos voluntarios. El alerta movilizó rápidamente a una dotación que llegó hasta el lugar en pocos minutos.

Los bomberos aplicaron diferentes técnicas para intentar abrir el vehículo sin dañarlo. Revisaron cerraduras, probaron con herramientas específicas y hasta analizaron la posibilidad de forzar las puertas sin romper nada. Sin embargo, ninguna maniobra tuvo éxito.

Frente a la urgencia de rescatar a la menor y para evitar que la situación se extendiera más de lo necesario, los efectivos decidieron romper una de las pequeñas ventanillas laterales, del tipo ventiluz. A través de ese acceso lograron abrir la puerta del conductor y finalmente liberar a la nena.

Afortunadamente, la pequeña no sufrió ningún tipo de lesión ni alteración en su estado de salud. Los bomberos verificaron que se encontraba bien y el episodio concluyó con alivio tanto para su padre como para los testigos que observaban la escena con angustia.

bebe atrapada en un auto (1) Gentileza Centenario Digital

El único daño material fue la rotura del vidrio, un costo mínimo frente a la importancia de asegurar la integridad de la menor.

Un problema técnico que no es aislado

Según remarcaron los bomberos, este no es el primer episodio en el que se activa de manera automática el cierre centralizado de un vehículo, aun cuando hay personas en el interior y el motor no está encendido. Se trata de una falla que, aunque poco frecuente, puede presentarse en distintos modelos y convertirse en un verdadero dolor de cabeza para los conductores.

En casos anteriores, también fue necesaria la intervención de personal de rescate para liberar a menores o adultos que quedaron encerrados accidentalmente.

Para evitar episodios como estos se recomienda no dejar a los menores dentro del vehículo, ni siquiera por pocos minutos, mientras se realizan tareas externas como el lavado o la carga de combustible. Además, aconsejan tener siempre a mano las llaves y verificar el funcionamiento del sistema de cierre. En caso de que ocurra un episodio similar, lo más importante es mantener la calma, pedir ayuda y no dudar en solicitar la intervención de los bomberos o la policía.