Renovación para pasajeros del COLE con 29 paradores nuevos para el Metrobús

Las tareas, que tienen un plazo estimado de ejecución de cuatro meses para completar toda la traza, avanzan a paso firme.

El sistema de transporte público de la ciudad de Neuquén atraviesa una transformación estructural con la puesta en valor de los paradores del Metrobús , una obra que jerarquiza la movilidad de miles de vecinos que eligen el sistema COLE cada día. El proyecto integral contempla la renovación de 29 garitas distribuidas a lo largo de los 12 kilómetros que conectan los sectores de Novella y Necochea con Chrestia, mejorando sustancialmente la infraestructura de espera y la estética urbana del corredor.

"Hoy comenzamos una nueva etapa en lo que son los paradores Metrobús. Van a ver todos los vecinos de la ciudad una transformación total de todos los paradores. Hoy inauguramos la nueva forma de mostrar un parador como realmente tiene que ser, con unos detalles muy importantes", destacó Mauro Espinosa, subsecretario de Transporte, al presentar la finalización de los trabajos en el parador Colón, el primero de esta serie.

Las tareas, que tienen un plazo estimado de ejecución de cuatro meses para completar toda la traza, avanzan a paso firme: mientras se habilitó el parador Colón, ya se está interviniendo la estación de la calle Necochea. La obra es una intervención integral que incluye pintura, techos nuevos en color tiza y una estructura renovada en color negro para los ejes principales y asientos.

La principal mejora técnica es el reemplazo de los antiguos paneles de blindex por una estructura de chapa microperforada de alta resistencia. Espinosa explicó que esta decisión responde a problemas de mantenimiento previos: "Todo lo que son los blindex, que nos han traído muchísimos problemas, son reemplazados ahora por una chapa con microperforado que realmente están muy limpias y muy vistosas".

El funcionario señaló que se busca una mayor durabilidad: "En su época, los blindex realmente no funcionaron en la ciudad de Neuquén por las piedras en suspensión o el vandalismo; ahora son reemplazados por una chapa microperforada que queda muy estética y limpia".

Metrobús Neuquén (1)

En términos de funcionalidad y accesibilidad, el sistema garantiza una "prestación premium". Los paradores permiten que el colectivo se detenga a la misma altura de la plataforma, eliminando desniveles para los pasajeros.

Además, se sumaron servicios para personas con discapacidad visual: "Son novedades que tienen los paradores con un sistema braille donde indica el parador en el cual estamos. Se está trabajando también en el sistema sonoro en los vehículos. Ya 36 vehículos, en poquito tiempo más, los vamos a tener con un sistema sonoro que va a indicar la próxima parada", detalló el funcionario.

Esta inversión, fruto de la administración eficiente de los recursos municipales, impacta en el Metrobus, un corredor por el que circulan ocho líneas y 60 unidades de COLE, conectando el oeste con el centro de la ciudad.

Actualmente, el sistema registra un promedio de 116.000 transacciones diarias, una cifra que duplica los registros de la gestión anterior.

Espinosa hizo hincapié en el compromiso ciudadano para mantener estas mejoras: "A cuidarlos nada más, a todos los vecinos, a cuidar ese mobiliario urbano porque realmente es una inversión muy importante que hace la Municipalidad de Neuquén a partir de sus cuentas ordenadas".

Metrobús Neuquén (2)

Finalmente, el plan de modernización se extiende a toda la capital. Mientras se trabaja en el Metrobus, continúa la instalación de garitas en diversos barrios, como las intervenciones actuales en las intersecciones de Basavilbaso, Alderete y Buenos Aires.

De las 1300 paradas existentes, ya se transformaron 340 y se proyecta sumar 100 garitas más en la segunda mitad del año. "Todos los barrios van a recibir su aporte de garitas, fuertemente estamos interviniendo en la ciudad en concepto de mobiliario urbano", destacó el subsecretario.

Desde el municipio recordaron que la mejora del servicio es un eje central de la gestión, permitiendo que hoy Neuquén cuente con colectivos funcionando toda la noche, una app que brinda previsibilidad a los usuarios y la próxima incorporación de buses eléctricos.

Finalmente, Espinosa instó a la comunidad a cuidar las nuevas estructuras ante los recientes hechos de vandalismo: "Hoy estamos en otra etapa que tenemos que cuidar mucho; el mobiliario urbano forma parte de la identidad de cada ciudad".