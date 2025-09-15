El Gobierno de Neuquén convocó a los gremios estatales para discutir la paritaria 2026

El Gobierno de la Provincia del Neuquén convocará a los gremios que representan a los trabajadores del Estado , para iniciar la negociación paritaria correspondiente a 2026. Lo hará con la antelación suficiente para darles previsibilidad, tanto a los agentes como al equipo económico que tiene a su cargo las cuentas públicas.

Esta decisión no es inédita: en 2024, el gobernador Rolando Figueroa había convocado anticipadamente a las asociaciones sindicales y logró cerrar los acuerdos salariales antes de la presentación del proyecto de Presupuesto 2025 a la Legislatura provincial.

Paritarias antes que termine octubre

La Constitución Provincial establece que la ley de leyes debe ser remitida anualmente por el Ejecutivo al Poder Legislativo antes de que finalice octubre. Este año no será la excepción. Sin embargo, como se trata de un mes electoral, el gobierno neuquino optó por convocar a paritarias en una fecha posterior para resguardar la institucionalidad de la discusión con los gremios y que las decisiones no se vean afectadas por la compulsa política.

El 27 de octubre, es decir, el día posterior a las elecciones en las que se elegirán senadores y diputados para el Congreso de la Nación, el Ministerio de Gobierno convocará, a lo largo de esa semana, a cada uno de los gremios. La invitación estará dirigida a las conducciones de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (UNAVP).

La novedad fue dada a conocer en la misma semana en que el Gobierno neuquino se apresta a abonar el pago de la segunda cuota de la asignación por ropa de trabajo, correspondiente a 2025. Se trata de un compromiso asumido justamente en la negociación realizada en 2024, que alcanzará a todos los sectores de la administración pública provincial, incluida Policía, salvo docentes y quienes reciben directamente la indumentaria.