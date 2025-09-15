Lifune y una victoria muy festejada en la Copa País

El equipo que representa a la provincia derrotó por la mínima a su par de la Liga del Valle de Chubut y avanzó de fase.

El domingo por la tarde, en la cancha de Atlético Neuquén , el equipo de Lifune superó 1 a 0 a su par de la Liga del Valle de Chubut y de esa forma se quedó con la fase patagónica. Los de Rogger Morales festejaron el tanto de Braian González y aguantaron con las atajadas de Alan Aldalla.

Lo mejor de la tarde fue el tanto del conjunto lifunero, que a los 22 minutos del primer tiempo movió la pelota de un lado a otro con criterio y paciencia. Casi todos los jugadores de campo tocaron el balón, hasta que "Bam Bam" cedió para Maxi Morales en la zona de creación.

Tras el pase a su compañero, el delantero voló hacia el área y apareció por el segundo palo para cabecear un centro impecable de Morales y establecer la única diferencia de la tarde. Jugó cuando pudo hacerlo y metió cuando el partido se lo pidió. Por eso el equipo vestido de Verde volvió a ganar en la misma cancha donde había eliminado a su par de la Liga de Bariloche hacía 15 días.

El conjunto lifunero se enfrentará contra el combinado de la Liga de Tandil, que viene de quedarse con la región Bonaerense-Pampa Sur del certamen. La serie comenzará de visitante y se resolverá en el estadio General San Martín de la capital neuquina, ya que tiene formato de ida y vuelta.

Futbol Lifune vs Chubut (2) Claudio Espinoza

Habrá duelo neuquino en la Copa Federal femenina

La victoria de Deportivo Confluencia en Trelew, el último domingo, significó la clasificación del equipo neuquino para la siguiente fase de la Copa Federal, el certamen que reúne a equipos de primera división de todo el país, con un formato similar a la Copa Argentina masculina.

Fue 2 a 2 ante Independiente de la ciudad chubutense, con los dos tantos convertidos por Eva Schmid para las dirigidas por Diego Chagumil. Con el 1 a 0 obtenido en la ida en Neuquén, Confluencia se quedó con el global y así será rival del Club Pacífico en las semifinales regionales de la Copa.

El viernes anterior, las Decanas le habían ganado a Cruz del Sur en Bariloche por 3 a 0 para cerrar un global contundente de 6 a 1.