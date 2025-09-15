El campeón del mundo que jugó con Maradona y que hoy es productor de seguros

Osvaldo Rinaldi , ex volante central que además supo vestir los colores de Racing Club y River Plate en diez años de carrera, formó parte del plantel juvenil que se consagró campeón del Mundo Sub-20 en 1979 bajo la dirección técnica de César Luis Menotti. El jugador que en aquel plantel compartió equipo con Diego Maradona , siempre se caracterizó por el perfil bajo .

Hoy conocemos cómo es su realidad alejada del mundo del fútbol. Pero en su momento, Rinaldi corrió con la suerte de jugar en grandes equipos. Debutó en el San Lorenzo de Adolfo Pedernera en 1978, jugando junto a su hermano Jorge. Luego, fue dirigido por Bilardo en Boedo, previo a pasar a Loma Negra en 1982. Estuvo en Racing antes del descenso en 1983 para hacer feliz a su familia racinguista. Integró uno de los mejores River de la historia, bajo el mando de Héctor Rodolfo Veira, consagrándose multicampeón.

Jugó en Huracán en la segunda categoría del fútbol argentino antes de pasar a Desamparados de San Juan, donde sufrió una lesión en uno de sus tobillos. Pudo seguir jugando, pero llegó el momento a los 30 años de colgar los botines, recibirse de director técnico, aunque su vida dio un giro inesperado como productor de seguros, oficio que mantiene hasta el día de hoy.

“Cuando dejábamos de jugar, en el fútbol no tenías el dinero que podrías tener hoy”, revela el motivo por el cual cambió de profesión. Lo cierto es que en tan poco tiempo, Rinaldi tuvo una carrera soñada. Además de los clubes argentinos en los que jugó, también tuvo un paso muy bueno por las diferentes selecciones juveniles hasta llegar a la Mayor, aunque quedó afuera del Mundial 82.

El campeonato mundial del 79, el gran logro de su vida

Osvaldo Rinaldi se consagró campeón del Mundo Sub-20 en Japón en 1979 de la mano de César Luis Menotti. Allí compartió equipo con Ramón Díaz y Diego Armando Maradona. “Jugar con Maradona era lo mismo que estar en Disney todos los días”, sentencia.

Rinaldi recuerda a Maradona como un líder por consentimiento, una persona muy inteligente, además de un compañero extraordinario y humilde. “Diego te malacostumbraba, porque vos estabas un mes concentrado, entrenando todos los días en el predio José C. Paz, y ya te parecía que lo que hacía era normal. Pero después, cuando te venía el momento de regresar a tu club, te dabas cuenta de que no era normal lo que hacía Diego. Era magia pura, era diversión, era sacrificio, porque no dejaba de sacrificarse”, recalca el ex volante central.

En diálogo con Infobae, Rinaldi reveló cómo es su vida al día de hoy: "Estoy dedicado a los seguros de vida y capitalización desde hace mucho tiempo. Principalmente en Argentina, vendiendo muchas compañías. Yo soy productor de seguros y tengo una organización".

El exfutbolista afirma que el mundo de los seguros le rindió más que el deportivo. "Siempre nos dicen a mí y a mi hermano Jorge que si hubiéramos nacido veinte o treinta años después, hoy seríamos millonarios y muchos otros muchachos de esa época, también. Pero todos tuvimos que reinvertir lo que habíamos ganado o tratar de dedicarnos a otra actividad", afirma.

"Yo tuve que salir a trabajar. Nadie se salvó económicamente de mi época, aun saliendo campeón, y sucediendo cosas positivas en la vida de uno", comentó.