Verónica Ojeda celebró los 13 años de Dieguito Fernando: cómo está hoy el hijo de Diego Maradona

El hijo menor del fallecido astro del fútbol, Diego maradona , festejó un nuevo cumpleaños. La emotiva carta de su madre y el mensaje de la cuenta oficial de su padre.

Dieguito Fernando Maradona , el hijo más joven de Diego Armando Maradona , cumplió los 13 años y recibió decenas de mensajes de cariño, desde su madre Verónica Ojeda hasta la cuenta oficial en redes de su fallecido padre. El pequeño nació en 2013 y es el único hijo en común del astro del fútbol con Ojeda.

Justamente, la ex pareja del Diez publicó en sus redes un video con distintos momentos compartidos junto a su hijo, todo con la canción “Mi regalo más preciado” de Soraya de fondo. En la grabación, se pueden ver fotos de Dieguito Fernando arriba de un tren de la alegría, usando un sombrero de Boca y jugando al fútbol en la playa usando una remera que dice “Maradona 10”.

Además del collage de fotos, Ojeda le dedicó una extensa y emotiva carta a su hijo. “Mi amor Diego Fernando, feliz cumpleaños. Hoy cumples 13 años y no puedo creer lo rápido que creces”, arranca el texto que publicó en Instagram. “Quiero que sepas que estoy muy orgullosa de vos y de la persona en la que te estás convirtiendo. Hemos pasado tantas cosas juntos … momentos buenos, difíciles, alegrías y lágrimas, pero en cada paso siempre estuvimos uno al lado del otro. Y si algo tengo claro es que mi amor por ti es inmenso y eterno” , añadió.

Verónica Ojeda

La ex pareja del Diez cerró el texto diciendo: “Gracias por ser mi fuerza, mi alegría y mi mayor bendición. Nunca olvides que siempre voy a estar para ti, apoyándote, cuidándote y amándote con todo mi corazón. Te amo más de lo que las palabras pueden decir. Feliz cumpleaños, hijo mío”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diego Fernando maradona (@diegofernandomaradona)

Además, Ojeda precisó que su hijo recibió desde Italia el llamado telefónico de su hermano mayor, Diego Junior, y le tiró un palito a Dalma y Giannina, al recordar el reciente homenaje que le realizaron a Maradona en el canal de streaming OLGA sin la presencia de Dieguito Fernando. “Le dolió mucho no estar. Yo no sabía qué decirle", comentó en diálogo con DDM.

veronica ojeda y dieguito

El saludo desde las redes oficiales de Diego Maradona a su hijo menor

En otro saludo muy especial, la cuenta oficial de Diego Maradona acompañó el festejo con una imagen de Dieguito junto a su papá, ambos sonrientes frente a una torta de cumpleaños. “Feliz cumple Dieguito”, dice el mensaje que fue replicado por el adolescente con un mensaje conmovedor para el astro fallecido en 2020: “¡Un beso al cielo Pa!”.

maradona El posteo desde la cuenta oficial de Diego Maradona para saludar a su hijo en su cumpleaños.

En octubre pasado, los roles se habían invertido, cuando Diguito Fernando le dedicó un emotivo mensaje a su padre en el día que hubiera sido su cumpleaños número 65. En su Instagram, donde cuenta con más de 28 mil seguidores, el adolescente posteó un video en el que se lo ve junto al astro argentino en un momento íntimo y familiar. La publicación estuvo acompañada por un mensaje sencillo y directo: “Feliz cumple pa”.

Cabe recordar que, representado por su madre, Dieguito Fernando es uno de los querellantes en la causa que busca esclarecer las circunstancias de la muerte de Maradona y que se encamina a un nuevo juicio, que comenzará el próximo 17 de marzo. En el banquillo de los acusados estarán el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, entre otros integrantes del equipo encargado de los cuidados del Diez en sus últimos meses.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diego Fernando maradona (@diegofernandomaradona)

“Maradona les servía más muerto que vivo. Le proveyeron drogas lícitas e ilícitas para agravar su cuadro de salud, tratando de generar una muerte que pareciera natural”, lanzó Mario Baudry, uno de los abogados querellantes que representa a Diego Fernando. Según sus palabras, esto formó parte de un plan para “desapoderarlo de todos sus bienes, sus marcas y hasta de su propio nombre”.