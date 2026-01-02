Gianinna Maradona arrancó el 2026 con novio nuevo: así lo blanqueó

En las primeras horas del 2026, Gianinna Maradona confirmó públicamente su nueva relación sentimental con Guido Sergi mediante una historia en Instagram. La publicación rápidamente generó un revuelo en redes sociales.

El posteo fue musicalizado con el tema “Lo más lindo” de Pity Fernández, y mostraba a Maradona abrazada a Sergi más el contenido de una dedicatoria: “Camblaste m año y as m vda… Hola m amor”. Aunque el nombre de usuario de Sergi se presentó en una tipografía mínima, pudo distinguirse, despejando así los rumores que circulaban previamente sobre su vida amorosa. Éste, por su parte, republicó el posteo de Gianinna y sólo escribió “la luna”, siguiendo la letra de la canción elegida para la story.

Además, una publicación diurna, caminando por la playa, confirmó que ambos se encuentran en Pinamar, donde recibieron el año nuevo junto a un nutrido grupo de amigos. El anuncio, realizado por medio de una imagen afectiva y una frase simple y sincera, oficializó un vínculo que se venía comentando en las redes sociales. En cuestión de minutos, el apellido Sergi se instaló entre las tendencias de las plataformas, y el “blanqueo” de la pareja marcó un punto de inflexión en el interés público por la hija de Diego Maradona.

image

Antes de la confirmación formal, la relación había sido objeto de rumores desde hace meses, más precisamente luego de la ruptura de Gianinna con el exfutbolista Daniel Osvaldo. La periodista Carolina Molinari fue la primera en referirse abiertamente al romance, poco antes de finalizar 2025, al señalar en el programa Puro Show: “La que está en pareja con un chico con quien tuvo algo informal hace mucho tiempo, pero ahora están metidos, es Gianinna Maradona con Guido Sergi”.

Quién es Guido Sergi, el nuevo novio de Gianinna Maradona

Guido Sergi es un hombre de 38 años, nacido en noviembre de 1987, empresario gráfico, dueño de una imprenta familiar, separado y padre de dos hijas. Su vida transcurre lejos de los flashes y escenarios del espectáculo. Diversas fuentes coinciden en que Sergi mantiene una rutina tranquila, ajena a la exposición mediática, y resalta su afinidad con el rubro automotor, ya que lo apasionan los autos, y su pasado en el fútbol juvenil y amateur, en el que se destacó en un equipo llamado Defensores de Viedma, donde jugó como delantero.

Asimismo, su círculo indica que ha mantenido vínculos con personas cercanas a la familia Maradona desde hace años, reforzando la impresión de que se trata de alguien afianzado en sus entornos familiar y laboral, y sin participación en la farándula tradicional.

image

La pareja habría iniciado su relación de manera gradual, prefiriendo la discreción y evitando manifestaciones públicas durante los primeros meses. Las alusiones al romance en redes sociales aparecieron solo de forma ocasional y sutil hasta la publicación definitoria de Gianinna, que eligió el inicio del nuevo año como momento para dar visibilidad definitiva a su historia. Este gesto marcó simbólicamente el paso de la reserva al reconocimiento ante el público, y reflejó una evolución desde encuentros informales hacia consolidación afectiva.