La importante decisión de Gianinna Maradona que cambiará su vida

Gianinna Maradona utilizó su cuenta de Instagram para anunciar su decisión de abandonar el cigarrillo. La noticia resonó entre sus seguidores, quienes desde hace tiempo acompañan sus publicaciones y conocen distintos aspectos de su vida cotidiana.

La historia publicada en redes sociales presenta una composición de cuatro fotografías que resumen el momento y el contexto. En las imágenes se ve a la hija de Diego Maradona abrazada a su pareja, Guido Sergi, en el jardín de una casa, con un fondo de naturaleza y una fogata próxima.

Las fotos, en color y blanco y negro, muestran diferentes ángulos de ese mismo abrazo, con los cuerpos entrelazados y la mirada de la pareja centrada en el reencuentro. Sobre las imágenes, el texto que acompaña la publicación resaltó la importancia del vínculo en el proceso personal de la hija menor de Claudia Villafañe: “MI ICEBERG DERRETIDO el culpable de mi felicidad y mi dejar de fumar... qué fiesta ser tu novia flaco, te extraño!”.

El comienzo del año sirvió para que Gianinna grite a los cuatro vientos su amor por Guido Sergi, un empresario y exfutbolista que la enamoró y poco a poco en sus redes se animó a mostrar este nuevo vínculo. “La banda en Pinamar. Qué lindos días de playa, che”, escribió una de las amigas de la pareja, junto a la imagen de un grupo de personas, en donde la pareja de Gianinna aparece vestido con un buzo rosado fluo, rodeando con su brazo a su pareja, muy sonriente, de campera y vestido corto, que le toma la mano.

La nueva relación de Gianinna Maradona

El blanqueo del nuevo noviazgo de Gianinna Maradona se realizó desde el balneario en la Costa Atlántica, donde ambos celebraron la llegada del nuevo año acompañados de un grupo de amigos, según se desprende de la publicación diurna que los muestra caminando por la playa.

En la imagen compartida por Maradona se observa a la pareja abrazada, acompañada de la dedicatoria: “Cambiaste mi año y así mi vida… Hola mi amor”, junto a la canción “Lo más lindo” de Piti Fernández. Aunque el nombre de usuario de Guido Sergi aparecía en una tipografía discreta, resultó identificable, despejando así los rumores que circulaban previamente en redes sociales.

El empresario, por su lado, optó por replicar la historia de Gianinna en sus redes y sumar la frase “la luna”, en sintonía con la letra de la canción seleccionada. Este gesto selló públicamente la relación que, hasta entonces, había transitado la privacidad y la reserva, con escasas alusiones en redes sociales.

Los rumores acerca del vínculo entre Gianinna Maradona y Guido Sergi circulaban desde hacía varios meses, especialmente tras la separación de la diseñadora con el exfutbolista Daniel Osvaldo. Carolina Molinari había abordado el tema poco antes del cierre de 2025 en Puro Show: “La que está en pareja con un chico con quien tuvo algo informal hace mucho tiempo, pero ahora están metidos, es Gianinna Maradona con Guido Sergi”. Estas palabras contribuyeron a consolidar la sospecha de un noviazgo en desarrollo.

Guido Sergi es un empresario nacido en noviembre de 1987, separado y padre de dos hijas, cuya actividad principal está vinculada a una imprenta familiar. Su entorno resalta que Sergi lleva una vida discreta, alejada de la exposición mediática y de los escenarios tradicionales del espectáculo argentino. Entre sus intereses figuran una marcada afinidad por el mundo automotor, señalándose su pasión por los autos, y una etapa previa en el fútbol juvenil y amateur, donde se desempeñó como delantero en el club Defensores de Viedma. Además, allegados subrayan que Sergi mantiene lazos con personas cercanas a la familia Maradona desde hace años, lo que refuerza la percepción de un vínculo consolidado en los ámbitos familiar y profesional, pero distante de la farándula.