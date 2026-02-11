Las reacción de Gabriela Sari cuándo le consultaron acerca de su supuesto romance con Facundo Arana

La actriz fue entrevistada por Moria Casan y no esquivó las consultas acerca de los rumores de romance con su amigo y colega.

En una charla íntima con Moria Casán en su programa, La Mañana con Moria, Gabriela Sari no esquivó las preguntas acerca de los rumores que la vinculan sentimentalmente con Facundo Arana . “¿Que pasa con Arana, que tienen esta amistad de años , se están ayudando en este momento que están los dos separados, se están quitando el rencor?", lanzó sin filtros la conductora.

La respuesta de la actriz, que no pudo contener la risa, fue contundente y sin vueltas: “La realidad es que con Facu somos amigos, nos llevamos bien, compartimos”. Y explicó el origen de la polémica: “Lo que sucedió es que subimos una foto, porque estábamos en el mismo balneario, de hecho, él estaba en el bar, yo estaba en la carpa”.

Entre risas, Gabriela continuó explicando: “Te juro, fue algo tan natural. Estamos en el bar tomando algo, Dona se pidió un helado, él también, pintó fotos, y después fue un día compartido de familia y amigos. Subí un carrusel como subo siempre, y él compartió la foto también".

Gabriela Sari dejó en claro en La Mañana con Moria que no se preocupa por las especulaciones. “No lo pienso tanto, ‘Uy, qué van a pensar ahora que subí la foto’. Porque siempre lo hago. No me preocupo, porque si tengo que estar pensando realmente... no, no estoy en esa”, afirmó con seguridad.

Moria, siempre directa, le advirtió sobre su exposición y las especulaciones: “Es que sabes que pasa, estás sola, sos una mujer bella y los tipos te olfatean. Se dice también que tenías algo con un polista, y ahora aparece Arana. Todo el que se te acerque, aunque sea para una fotito o algo, es como que la gente viene“.

El posteo de Gabriela Sari

En las últimas semana Gabriela Sari fue protagonista en medio de los rumores de un romance con el actor Facundo Arana luego de terminar, en abril de 2025, una relación de 11 años con Rulo Schijman, padre de su hija Donna. En las últimas horas volvió a ser el centro del mundo del espectáculos, principalmente por los consumidores del mismo, debido a una frase que publicó en su cuenta de Instagram.

“Enamórate de ti, de la vida, y luego de quien tú quieras”, decía la frase que publicó en sus redes sociales. Originariamente es una frase de Frida Khalo con la que se identificó en este proceso de su vida y que intentó replicar en sus millones de seguidores.

Sin embargo, más allá del posteo que alimentó la polémica, Gabriela no ha querido hacer declaraciones públicas negando o no el romance en el que se la involucra tras su separación. Cabe recordar que Arana y Sari mantienen una relación amistosa desde la participación de ambos en Muñeca brava, la exitosa telenovela que les hizo dar un salto en su carrera.

