Discutió con su hermano, lo mató de un balazo y no irá a la cárcel: cuáles fueron las razones

La fiscalía reformuló la acusación y determinó que el asesino se defendió de un ataque inicial de quien resultó víctima fatal del hecho.

Un caso de homicidio en Centenario tomó un giro inesperado en las últimas horas, que terminó en una condena, aunque no la esperada. Un hombre fue sentenciado a una pena en suspenso por matar a su hermano luego de una discusión, en lo que se calificó como un "exceso en la legítima defensa".

En una audiencia realizada el martes, las partes arribaron a un acuerdo de procedimiento abreviado tras establecer que el hecho constituyó un exceso en la legítima defensa y no un homicidio agravado como el que se le imputó inicialmente al responsable. El hecho tuvo como víctima a Ernesto Omar Canales .

A partir de ese acuerdo, el fiscal del caso Andrés Azar modificó la imputación original y el acusado, Daniel Villablanca , fue condenado por una figura atenuada. Todos los familiares tanto de la víctima como del acusado, incluida la madre de ambos, acompañaron la resolución del hecho mediante el juicio abreviado y la condena que finalmente se impuso, de 3 años de prisión condicional . Esto quiere decir que cumplirá la pena en libertad, siempre y cuando respete las pautas de conducta impuestas.

El hecho investigado ocurrió el 25 de diciembre de 2024, durante la madrugada, en una vivienda del barrio Alto de Centenario. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, en el marco de una reunión familiar por los festejos de Navidad se produjo una discusión entre la víctima Canales y el imputado, quienes eran hermanos. En ese contexto, Villablanca efectuó un disparo con un arma de fuego que provocó la muerte del otro hombre.

Centenario01

En el marco del acuerdo, las partes coincidieron en que existió una agresión ilegítima previa de parte de la víctima: tras la discusión, el imputado se dirigió a su habitación, hasta donde lo fue a buscar Canales, quien de acuerdo a testigos, tenía un arma.

Luego, salieron a la calle, donde la respuesta defensiva del imputado excedió los límites de la necesidad y la proporcionalidad, lo que configuró un homicidio con exceso en la legítima defensa.

Tras la agresión mortal, que Villablanca perpetró utilizando un arma calibre 22 largo, el imputado desapareció. No obstante, horas más tarde decidió concurrir a la Comisaría 52 junto a su padre y quedó detenido.

Este tipo de encuadre por el que se lo declaró responsable mantiene la intención del autor, pero atenúa la responsabilidad penal y reduce la sanción aplicable.

En función de ello, el juez de garantías Juan Manuel Kees homologó el acuerdo y Villablanca fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional, quedando sujeto al cumplimiento de reglas de conducta.

Crimen en el oeste neuquino: dos sospechosos prófugos

En diciembre pasado, el crimen de un hombre en el barrio San Lorenzo Norte generó un enorme despliegue de la Policía provincial y en las últimas horas, decidieron recurrir a la población para pedir información sobre dos sospechosos. Los jóvenes buscados fueron identificados como Julián Agustín Vilo y Gonzalo Salvador Santibañez.

El incidente que terminó con la vida de Nelson Pino, de 40 años, ocurrió en la noche del miércoles y, un día después, se confirmó su deceso. Hasta el momento, no trascendieron los motivos del brutal ataque a balazos en plena calle aunque se señaló que los involucrados fueron dos hombres en moto.

El hecho ocurrió en la noche del miércoles 10 y los vecinos se encargaron de trasladar al baleado hasta el hospital Heller. Luego, por la gravedad de la herida de bala, fue derivado al hospital Castro Rendón. Los primeros trascendidos indicaron que estaba al borde de la muerte cerebral y, lamentablemente, un rápido desmejoramiento derivó en su fallecimiento en las últimas horas del jueves.

búsqueda- captura- sospechosos

El ataque a balazos ocurrió en la esquina de las calles Albardón y Rafaela del barrio San Lorenzo Norte, según pudo determinar el Ministerio Público Fiscal (MPF). En tanto, las primeras actuaciones fueron llevadas adelante por la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi.

De acuerdo a lo relevado, todo comenzó alrededor de las 23:30 cuando los presuntos atacantes se movilizaban en una moto, desde donde uno de los ocupantes abrió fuego en plena vía pública.