Condenaron a un hombre que abusó de una adolescente en una obra en construcción en pleno centro

La semana pasada se realizó el juicio por el hecho, ocurrido en 2023. Próximamente se debatirá la pena a imponerle.

Luego de varias jornadas de juicio , un hombre fue condenado por un abuso sexual contra una adolescente, por un tribunal que analizó la prueba y falló de manera unánime sobre su responsabilidad. Lo espera una pena de prisión efectiva por el hecho.

La resolución del tribunal de juicio fue dada a conocer el viernes pasado en la Ciudad Judicial e involucró a "C.O.J.", acusado de abusar de una adolescente en 2023.

Según acreditó el fiscal del caso Gastón Medina, el hecho fue cometido la noche del 19 de abril de 2023 . La víctima, de 15 años en ese momento, se encontró con el imputado y se dirigieron hacia una obra en construcción en la calle Salta al 700. La agresión se produjo en un contexto de consumo de estupefacientes, lo cual —según la fiscalía— profundizó la situación de vulnerabilidad de la adolescente.

Durante el alegato de clausura del juicio, el fiscal Medina afirmó que la materialidad del hecho y la autoría quedaron demostradas mediante pruebas testimoniales, periciales y científicas, incluyendo estudios médicos, psicológicos y genéticos. La querella, que intervino en representación de la víctima, respaldó el planteo.

Los jueces consideraron de igual manera que los hechos quedaron ampliamente probados y así declararon la responsabilidad del imputado de manera unánime, por el delito de abuso sexual con acceso carnal, en calidad de autor.

ARTICULO 119. - (...) La pena será de seis (6) a quince (15) años de reclusión o prisión cuando mediando las circunstancias del primer párrafo (abuso sexual simple) hubiere acceso carnal por vía anal, vaginal u oral o realizare otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías.

La pena que cumplirá, que oscila entre los 6 y 15 años de prisión según la escala prevista por el Código Penal, se debatirá en una audiencia que la Oficina Judicial fijará en los próximos días.

El tribunal de juicio estuvo integrado por los jueces Marco Lupica Cristo, Raúl Aufranc y Lucas Yancarelli, quienes también deberán decidir la pena cuando se debata en el juicio de cesura, en base a los agravantes y atenuantes que expongan las partes para fundamentar sus pedidos.

Investigan abuso sexual dentro de una comunidad mapuche

La Justicia de Villa La Angostura realizó el jueves pasado la audiencia de formulación de cargos contra un hombre acusado de abuso sexual simple en perjuicio de una niña. El caso se vincula a un episodio ocurrido en una vivienda situada en el faldeo del cerro Belvedere, dentro del área que ocupa la comunidad mapuche Paichil Antriao, y es investigado por el Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo a lo informado oficialmente, la investigación se inició en septiembre del año pasado, luego de que la madre de la menor se presentara ante las autoridades policiales para denunciar lo que su hija le había relatado. Debido a que se trata de una causa que involucra a una niña, se mantiene bajo reserva la identidad de la víctima, de la denunciante y del hombre imputado.

Según surge de la causa, la mujer atravesaba un contexto de extrema precariedad habitacional. Tras perder su vivienda en Villa La Angostura, se trasladó junto a sus hijos a Junín de los Andes, donde consiguió un alojamiento transitorio que finalizó al cabo de un tiempo.

Ante la falta de opciones, aceptó la propuesta de un hombre con quien había tenido un vínculo afectivo previo, quien le ofreció compartir la casa que ocupaba dentro del territorio comunitario. De ese modo, la mujer regresó con sus hijos a Villa La Angostura y comenzó una convivencia que, en un primer momento, se desarrolló sin conflictos.

Aunque la convivencia inició sin conflictos, con el paso de las semanas, la relación se deterioró.

Una noche, el hombre volvió al domicilio en horas de la madrugada y en un estado alterado. Tras una discusión, se habría calmado y se acostó en la misma habitación donde dormían los cuatro integrantes del grupo familiar.

En ese contexto, el acusado habría tenido un comportamiento inapropiado con la menor. La niña, visiblemente afectada, pidió ir al baño y solicitó que su madre la acompañara. Allí, lejos de la presencia del hombre, le relató lo sucedido, lo que dio lugar a la denuncia.