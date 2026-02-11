Horror: una beba con signos de abuso sexual murió en el hospital y detuvieron a los padres

La Justicia investiga las circunstancias del hecho, tras confirmarse el fallecimiento de la pequeña que llegó a la guardia en grave estado. Qué se sabe hasta el momento.

La beba fue llevada de urgencia y pese a los esfuerzos médicos, murió poco después. Foto: Diario El Día.

Gran conmoción causó la muerte de una beba, quien fue llevada de urgencia al Hospital Gutiérrez. La pequeña había sido trasladada de urgencia desde Villa Catella y, pese a los intentos médicos por salvarla, falleció poco después. Se conoció que tenía signos de abuso sexual.

La menor fue llevada de urgencia desde una casa ubicada en 127 entre 35 y 35 bis . Según trascendió, ingresó al hospital con un cuadro de convulsiones y, pese a los esfuerzos médicos, murió poco después.

Tras el fallecimiento, se desplegó un operativo policial en el domicilio de la familia, en el partido de Ensenada. Al menos dos patrulleros permanecieron apostados en el lugar mientras se aguardaba la llegada de peritos, en una escena que generó fuerte impacto entre los vecinos y alimentó la incertidumbre en el barrio.

La Justicia investiga las circunstancias del hecho y ordenó un operativo en la casa de la familia, donde fueron demorados sus papás mientras se intenta determinar qué ocurrió.

Según publica TN, los médicos indicaron que la menor llegó con un cuadro de convulsión y que constataron signos de maltrato y lesiones en sus zonas íntimas que se corresponden con un abuso sexual.

La atroz sospecha tras la muerte de la beba

Aunque las primeras versiones indicaron episodios compatibles con broncoespasmo, convulsiones u otra descompensación grave, fuentes policiales vinculadas al caso informaron a la prensa local que se inició una investigación judicial a raíz de la determinación de signos de abuso sexual en el cuerpo de la pequeña de tan solo un año.

pediatria La beba fue llevada de urgencia y pese a los esfuerzos médicos, murió poco después.

Según informaron, se montó un operativo que incluyó pericias en tres domicilios ubicados en el mismo lote, donde viven tanto los padres como la abuela y el tío paternos, que habían asistido al hospital con la bebé y fueron trasladados a la comisaría Tercera de El Dique. Todos los implicados identificados, pero de momento no se les tomó declaración formal.

Los trabajos de la Policía Científica se extendieron hasta pasadas las 3. Tanto la mamá de la beba, de 24 años, como el papá, de 31; el hermano de este, de 27 y la abuela paterna fueron liberados y se espera que la autopsia determine las causas de la muerte para confirmar si se llevarán a cabo detenciones.

Este miércoles será clave el resultado de la autopsia para avanzar con la investigación. La información se incorporará al expediente penal junto con el informe médico.

Abuso aberrante: filmaban a una nena de 3 años y vendían las imágenes

Un caso de abuso sexual a menores de edad que también conmocionó al país fue el ocurrido en la provincia de Misiones, a fines del 2025. El caso se conoció luego de que la madre y la abuela de una menor fueran detenidas por estar acusadas de producir y distribuir material de abuso sexual infantil. Durante el operativo además rescataron a dos chicas.

detenidas abuso infantil misiones

Las mujeres de 23 y 42 años, fueron detenidas por la policía provincial en el marco de una causa por delitos contra la integridad sexual infantil, tras un allanamiento realizado en una vivienda de Posadas. En el lugar secuestraron celulares, ropa de chicos y otros elementos claves para la causa.