Detuvieron a cinco hombres acusados de abuso sexual a un camionero y de filmar el hecho

El ataque se produjo durante la cosecha en Villa Ana y los sospechosos quedaron imputados; la víctima pudo identificar a sus agresores.

Cinco hombres fueron detenidos e imputados por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante , doblemente agravado luego de que un camionero denunciara haber sido atacado sexualmente por sus compañeros de trabajo en un camino rural de Villa Ana, en el departamento de General Obligado, en el norte de Santa Fé.

El ataque ocurrió el 24 de enero, cuando la víctima, que se encontraba en la zona por motivos laborales vinculados a la temporada de cosecha, fue abordada por un grupo de cinco hombres conocidos por él. A punta de cuchillo y con amenazas, lo obligaron a descender de su camión en un camino rural ubicado a unos 200 metros de la ruta provincial 32.

Según la denuncia, los agresores lo sometieron sexualmente y lo intimidaron con un arma blanca, incluso simulando que le cortarían los genitales. Durante el ataque, los sospechosos grabaron parte de las acciones , un registro audiovisual que fue recuperado por los investigadores y ya forma parte del expediente.

La víctima radicó la denuncia el 27 de enero, tres días después de lo ocurrido.

Identificación y detenciones

Tras la denuncia, la Fiscalía Nº 4 del Ministerio Público Fiscal de Santa Fe avanzó en las averiguaciones y logró identificar a los sospechosos. Cuatro de ellos —Diego M., Diego B., Jorge S. y Enrique S.— quedaron detenidos por orden de la jueza penal Natalia Palud, mientras que el quinto acusado —Mariano B.— fue apresado el 1 de febrero.

El fiscal Valentín Herenú formalizó la imputación de los cinco hombres por “abuso sexual gravemente ultrajante, doblemente agravado por la cantidad de participantes y el uso de un arma”, y la causa quedó a cargo del fiscal Norberto Ríos para continuar con la recolección de pruebas y testimonios.

Avance de la investigación

La inclusión de registros audiovisuales obtenidos durante el ataque y el testimonio de la víctima constituyen elementos centrales para el avance de la investigación judicial. Las audiencias respectivas se realizaron tras las detenciones y la causa sigue su curso en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación.