Investigan a un grupo de personas por el abuso sexual a una nena: "La dejaron desmayada y sangrando"

La menor fue internada en el Hospital de Niños donde constataron lesiones. Por el momento no hay detenidos ni detalles de qué ocurrió.

Gran conmoción se vive en la ciudad de Rosario por el caso de abuso sexual a una menor que investiga la Justicia. El domingo por la noche una nena de 12 años fue trasladad al Hospital de Niños Zona Norte de Rosario con signos de haber sufrido abuso sexual con acceso carnal.

Por el momento el Ministerio Público de la Acusasión (MPA) no logró establecer que le ocurrió a la nena internada. La denuncia sobre su abuso, ocurrido en el barrio 7 de septiembre, está en manos de la fiscal Mariángeles Lagar . Aunque no hay detenido s responsables, el primer parte médico en la zona norte fue contundente.

La víctima no recuerda nada y una filmación muestra a cinco personas que la regresan a su casa en una camioneta. " La dejaron desmayada y sangrando . Estamos tratando de averiguar lo que pasó", declaró la madre de la niña a la medios locales desde la puerta del Hospital de Niños Zona Norte, lugar donde quedó internada.

La Justicia busca reconstruir qué sucedió con la menor desde que salió de su vivienda hasta que fue regresada en una camioneta por un grupo de personas. Hay dos versiones al respecto que analiza la Fiscalía: por un lado, la familia dijo que la menor se sentía mal y una pareja le ofreció ayuda para llevarla y, por otro, la escena que muestra a cuatro mujeres a la nena en su vivienda y luego se desmaya. El ojetivo será descubrir cuál fue el rol que tuvieron.

Sigue la investigación por la niña que había sido abusada

La reconstrucción de los hechos del abuso a la menor de Rosario

Medios locales revelaron que la menor de 12 años de edad había salido de su casa el domingo por la tarde, para visitar a una amiga en el barrio Fisherton, pero nunca llegó.

Según indicó la familia a los investigadores, la nena comenzó a sentirse mal en el camino y una pareja la interceptó con la aparente intención de ofrecerle ayuda. Desde entonces, no recuerda nada más.

Horas después reapareció en su vivienda, acompañada de cuatro mujeres y un hombre que se quedó a bordo de una camioneta. La escena quedó registrada en una videocámara, imagen clave de la pesquisa que dirige la fiscal Mariángeles Lagar.

La niña quedó desmayada en la vereda, y fue una hermana quien la encontró. Tenía una hemorragia en la zona genital, y luego en el hospital pediátrico confirmaron que tiene lesiones propias de un abuso sexual. "La revisaron y dijeron que estaba desgarrada por dentro. Fue brutal, había perdido mucha sangre, y sigue con pérdidas", reveló la mamá a Telefe Rosario.

hospital abuso rosario

Los investigadores buscan establecer si esta gente tuvo participación directa en el ataque o si algunas de esas personas intentaron asistir a la niña después de encontrarla en la calle. En el marco de la causa, una mujer de 63 años quedó demorada, pero logró recuperar la libertad al no existir pruebas suficientes para sostener la detención.

El estado de salud de la nena y el avance de la causa

Desde el Hospital de Niños Zona Norte confirmaron que la nena sufrió lesiones graves, pero aseguraron que está fuera de peligro. Permanecerá internada para un seguimiento médico y psicológico.

La causa quedó en manos de la Fiscal Mariángeles Lagar, de la Unidad Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual, quien dispuso las primeras medidas investigativas bajo la órbita de la Secretaría de Niñez. Asimismo, indicaron que será interrogada en Cámara Gesell para determinar los detalles del caso.