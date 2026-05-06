La medida del gobernador puntano busca achicar un 30% la estructura del Estado ante la crisis financiera y la caída de la coparticipación.

"Motosierra" total en San Luis: Poggi les pidió la renuncia a todos sus funcionarios para recortar el gasto político

En el marco de una crisis financiera profundizada, a raíz de una baja del 7,14% de la coparticipación -en el primer cuatrimestre del año-, el gobernador de San Luis , Claudio Poggi, pidió la renuncia a todo su Gabinete .

Esta medida tiene como objetivo la necesidad de una reestructuración de su gestión ante la inminente presentación de una Ley de Ministerios que implica una "reducción de cargos políticos y una batería de acciones y leyes para generar inversión privada y por ende nuevos puestos de trabajo".

Este recorte proyectado por el mandatario puntano contempla una reducción del 30% de los cargos públicos en la estructura ministerial. El lunes, a través de su cuenta de X (ex Twitter), Poggi posteó: "Hoy pediré la RENUNCIA a todos los Funcionarios Políticos del Gobierno Provincial, del 100 % (de todos los Ministerios y Entes Descentralizados)", comienza el comunicado.

Con la presión por aumentos de sueldos y de políticos como Adolfo Rodríguez Saá, el gobernador tomó esta medida. A través de la Agencia de Noticias San Luis (ANSL), a fines de abril el gobierno difundió un artículo que encendió todas las alarmas. es la cuarta baja consecutiva en la coparticipación que recibe desde el Ministerio de Economía por los impuestos coparticipables como IVA o Ganancias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/claudiojpoggi/status/2051269070247297426?s=20&partner=&hide_thread=false En el marco de lo anteriormente dicho, y para evaluar personalmente la tarea de cada uno; hoy pediré la RENUNCIA a todos los Funcionarios Políticos del Gobierno Provincial, del 100 % (de todos los Ministerios y Entes Descentralizados). El criterio de evaluación, entre otros,… — Claudio Javier Poggi (@claudiojpoggi) May 4, 2026

Tras su mensaje en redes sociales, todos los funcionarios dejaron sus renuncias a disposición del Ejecutivo y creció el temor por las evaluaciones internas. Entre los cuadros de menor rango, admiten que no saben con precisión en qué áreas "pasará la motosierra".

El gobernador indicó que busca reactivar la economía y generar empleo privado

"Las transferencias automáticas acumuladas al cuarto mes de 2026 se ubican aproximadamente un 11% por debajo de los niveles de recaudación considerados normales y habituales en los últimos diez años”, advirtió el organismo oficial.

A través de sus redes sociales, el puntano indicó contra la administración anterior al asegurar que asumió "una provincia fundida" y que desde el inicio de su mandato trabaja en "arreglar el desastre" heredado. "Hoy es un momento para ver quiénes estamos comprometidos con el cambio y no estamos dispuestos a volver al pasado", afirmó.

En este sentido, el gobernador indicó que se deberá incentivar la reactivación de economía y generar el empleo privado. "Sumaremos nuevas herramientas de alivio a la actividad privada y de estímulo para la inversión y el trabajo. Gobernar es generar trabajo”, concluyó el mandatario.

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Que establece la "Ley de Ministerios" que presentó el gobernador de San Luis

Poggi también sostuvo en sus redes sociales que esta decisión se produce en paralelo del envío de un proyecto de nueva Ley de Ministerios, que contempla la reducción de cargos políticos y la reconfiguración del esquema administrativo.

Según explicó el mandatario, la medida -que próximamente enviarán a la Legislatura- apunta a determinar quiénes están "realmente comprometidos con el cambio" y a consolidar un equipo alineado con los objetivos de gestión.

En su cuenta de X, dijo que el proyecto de ley establece una "reducción de cargos políticos y una batería de acciones y leyes para generar inversión privada y por ende nuevos puestos de trabajo".