Adiós Shein y Temu: qué puedo comprar en Shopee y lo que más conviene

Shopee, el gigante del comercio electrónico, vuelve a operar en Argentina y se presenta como una alternativa a Shein y Temu.
En medio de la expansión del comercio electrónico, los usuarios argentinos suman una nueva alternativa. Shopee, el gigante de e-commerce de Singapur, volvió a operar en el país luego de haberse ido en 2022 tras apenas nueve meses de actividad. En su regreso, apuesta a ofertas agresivas para competir directamente con plataformas como Shein y Temu.
Fundada en febrero de 2015, Shopee nació como una plataforma centrada en celulares donde los usuarios podían navegar, comprar y vender, con soporte logístico y de pago integrado. Sin embargo, con el correr de los años, comenzó a ofrecer otros productos, que van desde ropa hasta muebles. Pueden comercializar tanto personas físicas como jurídicas.
Qué se puede comprar en Shopee y cuáles son sus beneficios
La plataforma surgida del sudeste asiático opera trayendo productos desde el exterior dentro de un amplio catálogo. Su funcionamiento es similar al de otras tiendas del comercio electrónico y los usuarios pueden acceder a artículos a muy bajo costo, ofertas relámpago, cupones de descuentos, envíos puerta a puerta y diversos métodos de pago. Para sus vendedores, ofrece 0% de comisión y sin costo de envío.
En el rubro ropa y calzado –uno de los más requeridos por los compradores argentinos-, Shopee cuenta con prendas de todo tipo para hombres, mujeres y niños, además de carteras, mochilas, anteojos de sol y joyería de fantasía.
También hay artículos de belleza y el cuidado personal como brochas de maquillaje, masajeadores faciales y pequeños electrodomésticos del estilo de cortadoras de pelo, cabinas para las uñas y depiladoras.
La plataforma, además, cuenta con un gran catálogo de productos tecnológicos, gadgets y accesorios electrónicos. Se pueden conseguir auriculares inalámbricos, fundas para celulares, cables de carga rápida, smartwatches y periféricos para computadoras o consolas de juegos como mouses y teclados gamer.
También cuenta con artículos de bazar (utensilios de cocina de silicona, termos, organizadores de cajones), productos de librería, juguetes didácticos para los más chicos y todo tipo de accesorios para mascotas.
Cómo comprar en Shopee desde Argentina
La plataforma propiedad del Sea Group tiene un funcionamiento muy similar a otras tiendas electrónicas. Utilizarla para hacer compras es simple y requiere pocos pasos:
- Registro e inicio: ingresar al sitio web oficial o descargar la aplicación de Shopee (disponible para iOS y Android). Crear una cuenta con el número de teléfono, correo electrónico, cuenta de Google o Facebook.
- Búsqueda de productos: utilizar la barra de búsqueda para encontrar productos específicos, preferiblemente por nombre o modelo, o navegar por categorías.
- Revisión del producto: seleccionar el artículo, revisar las variantes si es necesario (talla, color) y leer las valoraciones, comentarios y fotos de otros compradores para asegurar la calidad.
- Carrito y cupones: añadir el producto al carrito. Antes de finalizar, se aconseja revisar si hay cupones de descuento habilitados o si el envío gratis está disponible.
- Pago y envío: hacer clic en "Comprar ahora", verificar la dirección de envío y elegir el método de pago (tarjeta de crédito, débito, u opciones locales).
- Finalizar pedido: seleccionar "Realizar pedido" y completar el pago.
Cuáles son los límites de ARCA para compras online en plataformas del exterior
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fijó parámetros para realizar compras internacionales en tiendas online como Temu, Shein, Ali Express y Amazon, entre otras. Las reglas incluyen límites en la cantidad de unidades por paquete, el peso, el valor y la restricción de uso comercial.
Cuando se realiza una compra en una tienda online del exterior, el paquete puede ingresar al país por dos vías distintas: a través de correos privados o courier (FedEx, DHL, UPS), que suelen ser muy rápidos pero bastante costosos, o mediante el correo estatal (Correo Argentino), una opción mucho más económica pero con una extensa demora. Cada mecanismo tiene su régimen con sus propias reglas y requisitos.
Para courier:
- Se necesita tener CUIT
- Cada envío no puede superar los 3.000 dólares, incluyendo el o los productos comprados, el flete y el seguro.
- Se pagarán impuestos a partir de los 400 dólares de valor de cada envío. Si la compra está por debajo de este límite, sólo se abonará el IVA.
- En todos los casos se tendrá que pagar una tasa de Correo.
- No se podrá superar los 50 kg por paquete.
- Cada persona está habilitada a realizar hasta cinco compras por año calendario.
- Cada envío deberá estar conformado por hasta 3 unidades de la misma especie.
- El o los productos comprados no podrán tener fin comercial.
Puerta a puerta por Correo Argentino:
- Se necesita CUIT y DNI
- Hasta 3.000 dólares por paquete, incluyendo costo de la mercadería, seguro y flete.
- Los primeros 50 dólares son libres de impuestos. Si el valor del envío supera los 50 dólares, se pagará el 50% sobre el excedente de ese valor.
- No existe un límite a compras por año, pero sólo los primeros 12 tendrán la franquicia de 50 dólares libres de impuestos. Cuando se superen los 12 envíos en un año calendario, se pagará el 50% en impuestos.
- Límite de 20 kilos por paquete
- Deberá ser para uso personal, y su especie y cantidad no deben presumir una finalidad comercial. Esto será evaluado por el servicio aduanero, que puede cambiar el valor declarado de la mercadería, de acuerdo a lo que observen en la verificación.
Te puede interesar...
Leé más
Qué es Amazon Bazaar: la propuesta que llega a Argentina para competir con Temu y Shein
Investigan a un grupo de personas por el abuso sexual a una nena: "La dejaron desmayada y sangrando"
Jubilación anticipada: quiénes pueden acceder desde los 45 y 50 años, según Anses
Noticias relacionadas