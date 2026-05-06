Shopee , el gigante del comercio electrónico, vuelve a operar en Argentina y se presenta como una alternativa a Shein y Temu .

Adiós Shein y Temu: qué puedo comprar en Shopee y lo que más conviene

En medio de la expansión del comercio electrónico , los usuarios argentinos suman una nueva alternativa . Shopee , el gigante de e-commerce de Singapur , volvió a operar en el país luego de haberse ido en 2022 tras apenas nueve meses de actividad. En su regreso, apuesta a ofertas agresivas para competir directamente con plataformas como Shein y Temu .

Fundada en febrero de 2015, Shopee nació como una plataforma centrada en celulares donde los usuarios podían navegar, comprar y vender, con soporte logístico y de pago integrado. Sin embargo, con el correr de los años, comenzó a ofrecer otros productos, que van desde ropa hasta muebles. Pueden comercializar tanto personas físicas como jurídicas.

La plataforma surgida del sudeste asiático opera trayendo productos desde el exterior dentro de un amplio catálogo. Su funcionamiento es similar al de otras tiendas del comercio electrónico y los usuarios pueden acceder a artículos a muy bajo costo , ofertas relámpago , cupones de descuentos, envíos puerta a puerta y diversos métodos de pago. Para sus vendedores, ofrece 0% de comisión y sin costo de envío.

En el rubro ropa y calzado –uno de los más requeridos por los compradores argentinos-, Shopee cuenta con prendas de todo tipo para hombres, mujeres y niños, además de carteras, mochilas, anteojos de sol y joyería de fantasía.

También hay artículos de belleza y el cuidado personal como brochas de maquillaje, masajeadores faciales y pequeños electrodomésticos del estilo de cortadoras de pelo, cabinas para las uñas y depiladoras.

shopee Shopee fue fundada en 2012 en Singapur.

La plataforma, además, cuenta con un gran catálogo de productos tecnológicos, gadgets y accesorios electrónicos. Se pueden conseguir auriculares inalámbricos, fundas para celulares, cables de carga rápida, smartwatches y periféricos para computadoras o consolas de juegos como mouses y teclados gamer.

También cuenta con artículos de bazar (utensilios de cocina de silicona, termos, organizadores de cajones), productos de librería, juguetes didácticos para los más chicos y todo tipo de accesorios para mascotas.

Cómo comprar en Shopee desde Argentina

La plataforma propiedad del Sea Group tiene un funcionamiento muy similar a otras tiendas electrónicas. Utilizarla para hacer compras es simple y requiere pocos pasos:

Registro e inicio: ingresar al sitio web oficial o descargar la aplicación de Shopee (disponible para iOS y Android). Crear una cuenta con el número de teléfono, correo electrónico, cuenta de Google o Facebook.

ingresar al sitio web oficial o descargar la aplicación de Shopee (disponible para iOS y Android). Crear una cuenta con el número de teléfono, correo electrónico, cuenta de Google o Facebook. Búsqueda de productos: utilizar la barra de búsqueda para encontrar productos específicos, preferiblemente por nombre o modelo, o navegar por categorías.

utilizar la barra de búsqueda para encontrar productos específicos, preferiblemente por nombre o modelo, o navegar por categorías. Revisión del producto : seleccionar el artículo, revisar las variantes si es necesario (talla, color) y leer las valoraciones, comentarios y fotos de otros compradores para asegurar la calidad.

: seleccionar el artículo, revisar las variantes si es necesario (talla, color) y leer las valoraciones, comentarios y fotos de otros compradores para asegurar la calidad. Carrito y cupones: añadir el producto al carrito. Antes de finalizar, se aconseja revisar si hay cupones de descuento habilitados o si el envío gratis está disponible.

añadir el producto al carrito. Antes de finalizar, se aconseja revisar si hay cupones de descuento habilitados o si el envío gratis está disponible. Pago y envío: hacer clic en "Comprar ahora", verificar la dirección de envío y elegir el método de pago (tarjeta de crédito, débito, u opciones locales).

hacer clic en "Comprar ahora", verificar la dirección de envío y elegir el método de pago (tarjeta de crédito, débito, u opciones locales). Finalizar pedido: seleccionar "Realizar pedido" y completar el pago.

recorte2 Shopee ofrece productos que van desde ropa hasta muebles.

Cuáles son los límites de ARCA para compras online en plataformas del exterior

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fijó parámetros para realizar compras internacionales en tiendas online como Temu, Shein, Ali Express y Amazon, entre otras. Las reglas incluyen límites en la cantidad de unidades por paquete, el peso, el valor y la restricción de uso comercial.

Cuando se realiza una compra en una tienda online del exterior, el paquete puede ingresar al país por dos vías distintas: a través de correos privados o courier (FedEx, DHL, UPS), que suelen ser muy rápidos pero bastante costosos, o mediante el correo estatal (Correo Argentino), una opción mucho más económica pero con una extensa demora. Cada mecanismo tiene su régimen con sus propias reglas y requisitos.

Para courier:

Se necesita tener CUIT

Cada envío no puede superar los 3.000 dólares, incluyendo el o los productos comprados, el flete y el seguro.

Se pagarán impuestos a partir de los 400 dólares de valor de cada envío. Si la compra está por debajo de este límite, sólo se abonará el IVA.

En todos los casos se tendrá que pagar una tasa de Correo.

No se podrá superar los 50 kg por paquete.

Cada persona está habilitada a realizar hasta cinco compras por año calendario.

Cada envío deberá estar conformado por hasta 3 unidades de la misma especie.

El o los productos comprados no podrán tener fin comercial.

Compras online 1.jpg Las compras online en el exterior ganan terreno en Argentina con nuevas apps, descuentos y envíos cada vez más accesibles.

Puerta a puerta por Correo Argentino: