Desembarcó en Argentina la app Amazon Bazaar: ¿conviene la competencia de Shein y Temu?

El gigante de las compras online se suma al mercado de productos baratos para competir con tiendas chinas como Temu y Shein. Todo lo que hay que saber.

Tras varios meses de espera, Amazon anunció el lanzamiento oficial en Argentina de Amazon Bazaar , la nueva aplicación de compras online que ofrece productos internacionales de moda , hogar y estilo de vida a precios más bajos que otras tiendas virtuales. La app ya está disponible para descargar en iOS y Android.

Con esta movida, el gigante de la tecnología fundado por Jeff Bezos amplía su presencia en el comercio electrónico y se mete directamente en un terreno dominado hasta ahora por plataformas mayormente chinas, como Temu, Shein y AliExpress , famosas por sus promociones agresivas, fuertes descuentos y envíos internacionales.

Amazon Bazaar forma parte de la experiencia global Amazon Haul, que ya opera en mercados como México, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. A través de ella, la compañía busca posicionarse en el segmento de productos baratos . “Queremos ofrecer una experiencia de precios ultra bajos con la confianza de Amazon”, señalaron.

amazon La aplicación de Amazon para compras online no tiene una versión web y solo está disponible para celulares.

De acuerdo al comunicado oficial, los usuarios podrán acceder a cientos de miles de artículos, la mayoría con precios por debajo de los $13.500, y algunos desde apenas $2.750. Los nuevos miembros recibirán un 50% de descuento en su primera compra y habrá promociones adicionales dentro de la app, que incluirán sorteos y actividades interactivas. Otra ventaja es que permitirá pagar en pesos argentinos con tarjetas Visa, Mastercard o American Express.

Los envíos gratuitos estarán habilitados para compras que superen los $35.000, mientras que para valores inferiores habrá un cargo estándar de envío. Las entregas, según precisaron, suelen realizarse en dos semanas o menos, y los usuarios cuentan con atención al cliente las 24 horas, además de devoluciones sin costo dentro de los 15 días posteriores a la recepción.

Cómo se compra a través de Amazon Bazaar y las diferencias con Temu y Shein

Amazon Bazaar es una aplicación totalmente independiente del sitio tradicional de Amazon. De hecho, no tiene versión web y solo se accede a ella descargando la app. Para ingresar, los usuarios pueden utilizar su cuenta ya existente de Amazon o directamente crear una nueva. Al acceder, la aplicación ofrece un catálogo masivo de productos de moda, hogar y estilo de vida, con foco en precios bajos y entregas rápidas.

amazon2 Amazon Bazaar permite navegar por un catálogo con miles de artículos.

El sistema de compras es similar al de otras plataformas de e-commerce: permite navegar por distintas categorías, agregar artículos al carrito virtual y pagar con tarjetas de crédito habilitadas. Los envíos se realizan directamente desde centros internacionales de distribución y llegan en un plazo estimado de hasta dos semanas.

Buscando marcar diferencias con plataformas como Temu o Shein, que suelen ser criticadas por problemas de calidad, demoras y regulaciones poco claras, todos los artículos disponibles en Amazon Bazaar están sujetos a los estándares de cumplimiento y seguridad de la empresa, con reseñas verificadas, calificaciones por estrellas y devoluciones gratuitas dentro de los 15 días posteriores a la entrega.

Cómo descargar Amazon Bazaar al celular

La aplicación de la tienda virtual está disponible tanto para celulares Andriod como para iPhone. Para descargarla, solo hay que seguir los siguientes pasos: