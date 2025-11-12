Desembarcó en Argentina la app Amazon Bazaar: ¿conviene la competencia de Shein y Temu?

El gigante de las compras online se suma al mercado de productos baratos para competir con tiendas chinas como Temu y Shein. Todo lo que hay que saber.
Tras varios meses de espera, Amazon anunció el lanzamiento oficial en Argentina de Amazon Bazaar, la nueva aplicación de compras online que ofrece productos internacionales de moda, hogar y estilo de vida a precios más bajos que otras tiendas virtuales. La app ya está disponible para descargar en iOS y Android.
Con esta movida, el gigante de la tecnología fundado por Jeff Bezos amplía su presencia en el comercio electrónico y se mete directamente en un terreno dominado hasta ahora por plataformas mayormente chinas, como Temu, Shein y AliExpress, famosas por sus promociones agresivas, fuertes descuentos y envíos internacionales.
Cómo es Amazon Bazaar, la nueva plataforma de compras que llegó a Argentina
Amazon Bazaar forma parte de la experiencia global Amazon Haul, que ya opera en mercados como México, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. A través de ella, la compañía busca posicionarse en el segmento de productos baratos. “Queremos ofrecer una experiencia de precios ultra bajos con la confianza de Amazon”, señalaron.
De acuerdo al comunicado oficial, los usuarios podrán acceder a cientos de miles de artículos, la mayoría con precios por debajo de los $13.500, y algunos desde apenas $2.750. Los nuevos miembros recibirán un 50% de descuento en su primera compra y habrá promociones adicionales dentro de la app, que incluirán sorteos y actividades interactivas. Otra ventaja es que permitirá pagar en pesos argentinos con tarjetas Visa, Mastercard o American Express.
Los envíos gratuitos estarán habilitados para compras que superen los $35.000, mientras que para valores inferiores habrá un cargo estándar de envío. Las entregas, según precisaron, suelen realizarse en dos semanas o menos, y los usuarios cuentan con atención al cliente las 24 horas, además de devoluciones sin costo dentro de los 15 días posteriores a la recepción.
Cómo se compra a través de Amazon Bazaar y las diferencias con Temu y Shein
Amazon Bazaar es una aplicación totalmente independiente del sitio tradicional de Amazon. De hecho, no tiene versión web y solo se accede a ella descargando la app. Para ingresar, los usuarios pueden utilizar su cuenta ya existente de Amazon o directamente crear una nueva. Al acceder, la aplicación ofrece un catálogo masivo de productos de moda, hogar y estilo de vida, con foco en precios bajos y entregas rápidas.
El sistema de compras es similar al de otras plataformas de e-commerce: permite navegar por distintas categorías, agregar artículos al carrito virtual y pagar con tarjetas de crédito habilitadas. Los envíos se realizan directamente desde centros internacionales de distribución y llegan en un plazo estimado de hasta dos semanas.
Buscando marcar diferencias con plataformas como Temu o Shein, que suelen ser criticadas por problemas de calidad, demoras y regulaciones poco claras, todos los artículos disponibles en Amazon Bazaar están sujetos a los estándares de cumplimiento y seguridad de la empresa, con reseñas verificadas, calificaciones por estrellas y devoluciones gratuitas dentro de los 15 días posteriores a la entrega.
Cómo descargar Amazon Bazaar al celular
La aplicación de la tienda virtual está disponible tanto para celulares Andriod como para iPhone. Para descargarla, solo hay que seguir los siguientes pasos:
- Abrir la tienda de aplicaciones del celular: en el caso de Android, se debe ingresar a la aplicación Google Play Store. Para iPhone, abrir la App Store.
- Buscar Amazon Bazaar: en la barra de búsqueda, escribir “Amazon Bazaar”. Seleccionar la aplicación oficial de Amazon. Para ello, es necesario prestar atención a la descripción que ofrece la tienda sobre la app para identificar cuál es la verdadera.
- Descargar la app: tocar en “Descargar” o “Instalar” para comenzar la descarga e instalación. Una vez finalizado este proceso, se puede abrir la aplicación en el dispositivo y empezar a navegar en ella con una cuenta de Amazon, que puede ser nueva o ya existente.
