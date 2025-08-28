¿Conviene comprar en Tierra del Fuego o Amazon?: los precios de los celulares y monitores

La compra online de productos electrónicos cambió con la posibilidad de recibirlos directos de fábrica. Cuáles son los diferencias de precios y envíos.

Con la habilitación de la tienda online para comprar productos en Tierra del Fuego, la provincia competirá con Amazon.

El mercado de la tecnología en Argentina sumó desde este miércoles, una nueva alternativa para adquirir celulares, monitores y otros dispositivos directamente de fabricantes instalados en Tierra del Fuego y recibirlos en el hogar, sin intermediarios. Esta modalidad compite de manera directa con el clásico recurso de traer artículos desde Amazon u otras tiendas internacionales vía courier. La gran pregunta es cuál resulta más conveniente en precio y tiempos de entrega.

El Gobierno Nacional confirmó que ya quedó habilitada la primera tienda online para comprar productos de Tierra del Fuego, que por el momento solo ofrece algunos modelos de celulares Samsung , monitores y televisores .

El sitio en cuestión es Courier TDF , que fue lanzado bajo el esquema de beneficios impositivos impulsado por el Gobierno, con el objetivo de que los precios de distintos productos tecnológicos bajen.

Amazon o Tierra del Fuego: la diferencia de precios de los celulares

Los precios del sitio están en dólares y al avanzar en la compra, aparece el costo de envío. Por ejemplo, el envío de un celular a la Ciudad de Buenos Aires cuesta u$s35, que se suma al valor del producto.

Amazon. Tierra del Fuego. Precios El precio de un celular en Amazon y en Tierra del Fuego.

Lo cierto es que las empresas que producen electro y tecnología en Tierra del Fuego competirán directamente con los artículos importados, que se pueden comprar desde Amazon.

Es que se observa que los precios de algunos celulares y un monitor son muy parecidos a los que se venden en la plataforma norteamericana.

Samsung S25 Ultra (512GB)

En Amazon: u$s1.417, con envío gratis e impuestos estimados

con envío gratis e impuestos estimados En Tierra del Fuego: u$s1.594, con costo de envío incluido (u$s34)

Celular Samsung Galaxy Z Fold7 (512GB)

En Amazon: u$s2.332 con envío gratis e impuestos estimados

con envío gratis e impuestos estimados En Tierra del Fuego: u$s2.184, con envío incluido (u$s35)

Monitor Samsung 27" S6 QHD

En Amazon: u$s445, con envío e impuestos estimados incluidos

con envío e impuestos estimados incluidos En Tierra del Fuego: u$s444,con costo de envío incluido (u$s35)

Qué tener en cuenta a la hora de comprar en Tierra del Fuego

El primer sitio online para comprar desde Tierra del Fuego fue desarrollado por el grupo Mirgor, que montó la plataforma y, en esta etapa inicial, ofrece productos propios y de socios comerciales. El sistema permite comprar en Tierra del Fuego "a precio de otro país", según destacan en la web.

El envío se realiza en modalidad courier, con entrega express al continente en un plazo de 48 horas. El costo de despacho varía entre 25 y 96 dólares, según el tamaño del producto, y se cobra por bulto. La tienda garantiza 12 meses de garantía en los equipos.

regimen tierra del fuego.png

La operatoria tiene limitaciones:

Cada compra no puede superar los 000 dólares .

. Se permite adquirir hasta tres unidades de un mismo producto por año .

. El régimen solo rige para consumidores radicados fuera de Tierra del Fuego.

Los pagos deben efectuarse en dólares y en un solo pago, con una cuenta bancaria en esa moneda.

El marco normativo: qué se puede comprar

El lanzamiento de CourierTDF se inscribe en el esquema creado por la Resolución 5727/2025 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que habilitó la compra directa de tecnología fabricada en el Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego.

La medida busca dinamizar la industria fueguina y ampliar el acceso a bienes tecnológicos en el continente, con un ahorro estimado de hasta el 40% frente a los precios minoristas. El régimen forma parte del programa de Envíos Simplificados y complementa la Resolución 286/2025, que detalla los productos alcanzados.

electrodomesticos-2-jpg. (1).jpg Los electrodomésticos se pueden adquirir en 30 cuotas sin interés.

El listado autorizado incluye televisores, notebooks, netbooks, tablets, smartphones, relojes inteligentes, lavarropas, microondas, depiladoras eléctricas y equipos de aire acondicionado, entre otros.

Los productos deben adquirirse únicamente en los portales oficiales de los fabricantes adheridos. ARCA aclaró que no existen canales alternativos, por lo que los beneficios no se aplicarán en cadenas de electrodomésticos ni en grandes superficies comerciales.

La principal diferencia frente a una compra tradicional radica en la exención del 21% de IVA, lo que permite a los fabricantes ofrecer precios más competitivos. Aduana fiscalizará tanto los envíos como la aplicación de los beneficios.

Este esquema se suma a las modificaciones impositivas implementadas en los últimos meses, con el objetivo de fortalecer la competitividad de las plantas radicadas en el sur del país frente a la tecnología importada.