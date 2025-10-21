ARCA: este es el límite de compras en plataformas con Shein o Temu en octubre 2025

Existen restricciones de valor, peso y cantidad de unidades a la hora de realizar pedidos a tiendas online internacionales. Todo lo que hay que saber.

ARCA: cuál es el límite de compras en plataformas con Shein o Temu en octubre 2025

Pese a las distintas versiones que circularon, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) mantiene en octubre 2025 los mismos parámetros para realizar compras internacionales en tiendas online como Temu , Shein , Ali Express y Amazon , entre otras. Las reglas incluyen límites en la cantidad de unidades por paquete, el peso, el valor y la restricción de uso comercial.

Recientemente, el organismo sucesor de la AFIP salió al cruce de rumores que advertían sobre un supuesto endurecimiento de controles a los pedidos hechos en la plataforma china Shein . “La noticia que está circulando es falsa , el proceso sigue igual. No se generó ningún requisito adicional en materia de control para este tipo de envíos”, precisó el ente recaudador en un breve comunicado.

El último cambio sustancial anunciado tuvo lugar en diciembre 2024, cuando la ARCA elevó a 3.000 dólares el monto para cada compra al exterior que ingrese al país mediante correo privado o courier . Además, dispuso que los primeros 400 dólares de cada envío sean libres de impuestos. Por último, en enero pasado, subió a 50 kilos el peso permitido de cada paquete importado.

Cuáles son los límites de ARCA para compras online en plataformas del exterior

Cuando se realiza una compra en una tienda online del exterior, el paquete puede ingresar al país por dos vías distintas: a través de correos privados o courier (FedEx, DHL, UPS), que suelen ser muy rápidos pero bastante costosos, o mediante el correo estatal (Correo Argentino), una opción mucho más económica pero con una extensa demora. Cada mecanismo tiene su régimen con sus propias reglas y requisitos.

Para courier:

Se necesita tener CUIT

Cada envío no puede superar los 3.000 dólares , incluyendo el o los productos comprados, el flete y el seguro.

, incluyendo el o los productos comprados, el flete y el seguro. Se pagarán impuestos a partir de los 400 dólares de valor de cada envío. Si la compra está por debajo de este límite, sólo se abonará el IVA.

En todos los casos se tendrá que pagar una tasa de Correo.

No se podrá superar los 50 kg por paquete.

Cada persona está habilitada a realizar hasta cinco compras por año calendario.

Cada envío deberá estar conformado por hasta 3 unidades de la misma especie.

El o los productos comprados no podrán tener fin comercial.

Puerta a puerta por Correo Argentino

Se necesita CUIT y DNI

Hasta 3.000 dólares por paquete, incluyendo costo de la mercadería, seguro y flete.

incluyendo costo de la mercadería, seguro y flete. Los primeros 50 dólares son libres de impuestos . Si el valor del envío supera los 50 dólares, se pagará el 50% sobre el excedente de ese valor.

. Si el valor del envío supera los 50 dólares, se pagará el 50% sobre el excedente de ese valor. No existe un límite a compras por año, pero sólo los primeros 12 tendrán la franquicia de 50 dólares libres de impuestos. Cuando se superen los 12 envíos en un año calendario, se pagará el 50% en impuestos.

Límite de 20 kilos por paquete

Deberá ser para uso personal, y su especie y cantidad no deben presumir una finalidad comercial. Esto será evaluado por el servicio aduanero, que puede cambiar el valor declarado de la mercadería, de acuerdo a lo que observen en la verificación.

Qué se debe hacer para recibir un envío internacional en el domicilio

La recepción del paquete varía sustancialmente dependiendo del tipo de envío se haya elegido. En el caso del servicio de courier, el propio correo privado se encarga de liberarlo de la Aduana y llevarlo a domicilio. Sin embargo, una vez recibido, el usuario deberá notificarlo a la ARCA.

Para ello, hay que ingresar al sitio web del organismo con CUIT y clave fiscal e ir al apartado "Envíos Postales Internacionales" para notificar la llegada de la mercadería. Hay hasta 30 días de corrido para hacerlo. Si no se realiza, ARCA no permitirá recibir nuevos envíos hasta tanto se subsane o justifique esta situación.

Por otra parte, si el paquete ingresa al país por Correo Argentino, el trámite es más engorroso, ya que se debe realizar un “Aviso de compra”. Recién cuando se cumpla con esto, el envío será liberado para la entrega a domicilio.

