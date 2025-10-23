La Neuquinidad en la calle llamó a defender a la Provincia con el voto el próximo domingo

Los candidatos remarcaron que hay dos modelos en juego, el del “sálvese quien pueda” y el que "defiende la educación, la salud y la seguridad como derechos”.

Los candidatos Julieta Corroza, Juan Luis "Pepé" Ousset", Karina Maureira y Joaquín Perren junto a integrantes de La Neuquinidad en el centro de la ciudad de Neuquén.

En la calle y junto a la gente. Así culminaron hoy la campaña electoral los candidatos de La Neuquinidad . Tanto Julieta Corroza como Juan Luis “Pepé” Ousset participaron este jueves a primera hora de la mañana de una acción en distintas esquinas de Neuquén Capital.

Estuvieron acompañados por integrantes de la alianza política que lidera el gobernador Rolando Figueroa y que aspira a garantizar el acceso al Congreso de la Nación de representantes genuinos de la Provincia, “que defiendan los intereses de todos los neuquinos y no caigan en la grieta que divide al país ni se dejen obnubilar por las luces de Buenos Aires”.

Corroza y Ousset integran la lista como candidatos a senadores nacionales, mientras que Karina Maureira y Joaquín Perren aspiran a ocupar bancas en la Cámara de Diputados.

La Neuquinidad cierre (1) La Neuquinidad en una actividad de cierre en la calle junto a los candidatos de la alianza política del gobernador Rolando Figueroa.

Todos ellos comparten la visión del gobernador Figueroa: hacer de ésta una provincia cada vez más justa, con equilibrio territorial y un Estado ordenado que redistribuye para garantizar que la educación, la salud, la seguridad y las obras -tanto de conectividad como de servicios básicos- lleguen a cada rincón de Neuquén.

La Neuquinidad: "Nos fuimos a prometer sino a contar lo que hicimos"

Corroza destacó el acompañamiento y las muestras de apoyo recibidas desde cada localidad y paraje de la provincia, adonde el gobierno provincial ha llegado con alguna política pública o una respuesta concreta. “Fue una campaña distinta, donde no fuimos a prometer, sino a contar lo que hicimos en este año y medio de gestión y lo que queremos seguir haciendo”, dijo.

En ese sentido explicó: “Queremos cuidar nuestros recursos naturales y discutir una nueva coparticipación nacional, porque la actual es muy injusta con Neuquén. También queremos debatir temas como la reforma laboral, los vetos a las políticas para personas con discapacidad y muchas otras cuestiones".

La Neuquinidad cierre (3) En la esquina de Avenida Argentina y Leloir, los candidatos y la militancia realizaron una de las últimas actividades y llamaron a votar a La Neuquinidad.

Remarcó que desde La Neuquinidad decidieron hacer una campaña limpia, cuidando el ambiente y evitando la violencia. “No confrontamos con otros candidatos; preferimos explicar nuestro modelo de gobierno y por qué es importante defenderlo”.

“Hoy nos toca liderar un proceso y trabajamos todos los días porque creemos en lo que hacemos. Ahora comienza una nueva etapa: defender nuestros recursos para seguir construyendo un Neuquén más justo”, señaló.

Por último, la candidata a senadora nacional consideró que “creemos que la elección se va a polarizar entre La Libertad Avanza y nosotros. Y el votante tiene que tenerlo claro: nadie de Buenos Aires nos dirá qué hacer. El único límite que tenemos es el mapa de Neuquén. El primer proyecto que vamos a presentar, si la ciudadanía nos acompaña, es la Ficha Limpia. Creemos que los funcionarios y los representantes deben tener cero tolerancia a la corrupción y ser éticamente intachables. Es lo que la gente espera y lo que nosotros defendemos”.

La Neuquinidad cierre (2) Postales de una mañana de campaña de La Neuquinidad.

“Estamos muy contentos”, aseguró “Pepé” al considerar que “fue una campaña muy linda, donde pudimos transmitir a la gente lo que venimos haciendo y lo que proyectamos desde la Provincia”: el plan de becas estudiantiles más importante del país, 85.000 metros cuadrados de escuelas -60.000 m2 de los cuales corresponden a escuelas técnicas-, 30.000 m2 de infraestructura sanitaria ya que el 70% de la ciudadanía se atiende en el sistema público de salud".

Además señaló "la pavimentación de 600 kilómetros de rutas -la mitad de lo que se hizo en toda la historia de la provincia- y reivindicaciones históricas como lograr que el gas de los neuquinos llegue primero a los neuquinos a través de empresas públicas fortalecidas o que el trabajo generado en la provincia priorice la contratación de empresas y personal radicado en Neuquén".

Un mensaje al electorado

En un mensaje directo al electorado el candidato a senador expresó: “Les pedimos que confíen porque hemos cumplido con todo lo que dijimos: las inversiones en la provincia, el modelo neuquino, una provincia cada día más justa. Eso también queremos llevar a la Nación, porque creemos que el reparto actual es injusto con Neuquén”. Prueba de ello es lo que recibe Neuquén en concepto de coparticipación: cada 100 pesos que se tributan aquí, vuelven como coparticipación apenas $51 mientras que hay otras jurisdicciones que perciben 700 pesos cada 100 en una muestra inequívoca de por qué es importante estar bien representado en la nueva conformación del Congreso de la Nación.

“La provincia tiene un sistema de valores que nosotros hemos fortalecido, eliminando gastos innecesarios y siendo contundentes en la lucha contra la corrupción. Tenemos la Ficha Limpia más exigente del país. Le decimos a la ciudadanía: acompáñennos, porque lo que decimos que vamos a hacer, lo hacemos. Si vamos a Buenos Aires, será solo a defender Neuquén. No nos interesa encandilarnos con las luces del Obelisco ni responder a jefes porteños. Solo respondemos al pueblo de la provincia”, recalcó.