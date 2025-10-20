Gran despliegue de La Neuquinidad, en campaña por toda la provincia

La Neuquinidad realizó este lunes -en la recta final rumbo a las legislativas del domingo - una actividad de campaña que tuvo la particularidad del contacto directo con la gente, donde los grandes protagonistas no fueron los candidatos, sino los vecinos y vecinas de cada una de las regiones de la provincia.

La actividad se realizó en simultáneo y con el mismo objetivo: comunicar personalmente “los logros de gestión del gobierno de Rolando Figueroa (en materia de obras, rutas, educación, salud y seguridad)” y, en paralelo, plantear “la defensa de la provincia que realizarán los candidatos de La Neuquinidad cuando accedan al Congreso de la Nación”.

Las recorridas, de las que participaron vecinos, amigos, compañeros de trabajo, militantes y candidatos marcaron el pulso en el inicio de la última semana rumbo a las legislativas del domingo, en las que la provincia elegirá tres senadores e igual número de diputados nacionales.

Los grupos, que salieron a la calle desde distintos puntos, subrayaron el hecho de que “el modelo neuquino hizo lo que dijo que iba a hacer, y los resultados están a la vista”.

Neuquinidad 2

La candidata a senadora, Julieta Corroza, partió desde la zona del Ruca Che, en la ciudad capital, y recorrió distintos barrios del Oeste. “Nuestra propuesta tiene que ver con defender a Neuquén y ¿Qué es defender a Neuquén? Es defender nuestros recursos naturales” y “lograr que reciba la coparticipación federal que merece por lo que le aporta al país”. “Estamos sumamente enfocados en poder alzar bien fuerte la voz en el Congreso de la Nación, tanto en Senadores como en Diputados, para poder defender la neuquinidad”, agregó.

“Creemos que es muy importante tener representantes neuquinos y neuquinas que puedan decir que acá, en Neuquén, valemos mucho”, sostuvo y agregó que “es muy importante que todos los neuquinos vayan a votar, porque tenemos que defender este modelo de gobierno que permitió hacer rutas, escuelas, centros de salud y comisarías”.

En la ciudad

Su compañero de lista y también candidato a senador, Juan Luis “Pepé” Ousset, formó parte del grupo que recorrió la zona céntrica de la ciudad capital. “Muy agradecido con la gente, nos estamos expresando en toda la provincia, en cada barrio, en cada región, contándole a la ciudadanía lo que es la neuquinidad y el mensaje que estamos trasladando durante esta campaña, ¿Qué es lo que pretendemos para el Congreso de la Nación, ¿Cuál es el lugar que tiene que tener la provincia del Neuquén en la próxima conformación?” de ambos recintos, señaló.

“Salimos a explicar lo que hemos hecho durante este año y medio de trabajo, el modelo neuquino, una provincia que se puso de pie, que tiene obras, que es la única que tiene obras en nuestro país y que creemos que hay que defenderlo”, sostuvo y consideró que la campaña de La Neuquinidad “es diferente en todos los sentidos”.

Por su parte, la candidata a diputada nacional, Karina Maureira, participó de la recorrida en el barrio Hibepa de Neuquén. “Esta próxima elección es una gran oportunidad que no podemos perder”, dijo y remarcó que “Neuquén necesita senadores y diputados que defiendan a la provincia, no las agendas de Buenos Aires”.

Neuquinidad

En vista Alegre

A su vez, el candidato a diputado nacional, Joaquín Perren, integró el grupo que recorrió calles en Vista Alegre. “Esta campaña tiene que ver con el convencimiento de que al modelo neuquino lo tenemos que defender entre todos y todas”, dijo y destacó los logros de gestión en educación, en salud, en infraestructura. Logros que contribuyen a “construir una provincia equilibrada en términos territoriales y socialmente justa. Eso fue lo que me enamoró del modelo y eso es lo que vamos a extender hacia el Congreso de la Nación”, aseveró.

Desde el espacio político que lidera el gobernador Figueroa se comunicó que los grupos se multiplicaron con los vecinos y militantes como grandes protagonistas. “De hecho, hubo quienes decidieron distribuir folletos en el Paseo de la Costa y otros en los parques, entre ellos el Jaime de Nevares”, se indicó.

Sur, norte y zona centro

Los candidatos a senadores suplentes María “Malala” Da Pieve y Gustavo Coatz hicieron lo propio en San Martín de los Andes y en Chos Malal.

Mientras que María José Rodríguez, tercera candidata a diputada, recorrió Zapala junto al intendente Carlos Koopmann; Jorge Alberti encabezó la caminata en Centenario; Natalia Berra Suárez lo hizo en Junín de los Andes y Walter Erdozain en Rincón de los Sauces.

“Ni bien asumió, Figueroa comenzó a cumplir su promesa de iniciar y transitar por una etapa de desarrollo equitativo y equilibrado que alcanzara literalmente a cada ciudad y paraje de la provincia. La Neuquinidad marcha en ese camino y sus candidatos dejaron en claro que representan a todos y cada uno de los neuquinos y neuquinas”, se resaltó.