Cómo sigue el clima esta semana en Neuquén: ¿Continúa el viento?

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa cómo estará el tiempo a partir del martes en toda la provincia.

El clima en Neuquén y la región se mantendrá estable, sin probabilidades de precipitaciones y con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 29 grados , según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) . El organismo confirmó que no se esperan lluvias en los próximos tres días y que predominarán los cielos despejados o ligeramente nublados.

Desde este martes, el tiempo se presentará con cielos mayormente despejados y una amplitud térmica pronunciada : las mínimas rondarán los 11 °C , mientras que las máximas alcanzarán los 29 °C .

El viento soplará del sector oeste , con velocidades entre 23 y 41 km/h y ráfagas que podrían llegar a 50 km/h durante las tardes, aunque sin generar condiciones de inestabilidad. No se prevé ningún tipo de precipitación en ese período.

Viento (6).JPG Maria Isabel Sanchez

Según precisaron, el martes se presentará con cielo despejado durante todo el día y sin probabilidades de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 14 °C de mínima y 23 °C de máxima, con una jornada agradable y estable. El viento soplará del sector oeste, con velocidades entre 13 y 22 km/h y ráfagas leves, sin superar los 30 km/h.

En tanto, el miércoles continuará el tiempo estable y seco, con cielo mayormente despejado y viento leve a moderado del oeste. La mínima se ubicará en 11 °C, mientras que la máxima alcanzará los 29 °C, lo que marcará la jornada más cálida de la semana.

No se esperan lluvias ni cambios bruscos en la presión o humedad, por lo que el ambiente se mantendrá templado y soleado. En tanto, las ráfagas podrían llegar hasta los 41 km/h en horas de la tarde.

Balcon del Valle (14) El nuevo mirador del Balcón del Valle, acorde a los nuevos tiempos y espacios de Neuquén capital. Claudio Espinoza

El jueves traerá un leve descenso de la temperatura respecto al día anterior, pero con cielo nuevamente despejado. Las mínimas rondarán los 15 °C y las máximas alcanzarán los 23 °C.

El viento del oeste se mantendrá entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían llegar a 50 km/h durante la tarde, lo que aportará una sensación más fresca. No hay probabilidad de lluvias ni tormentas, por lo que se espera otra jornada estable para toda el área metropolitana de Neuquén.

Centro de la provincia

En la zona centro del territorio neuquino, el panorama será similar: cielos despejados, viento moderado y sin lluvias.

Cutral Co Gente Transito (16).jpg

Las temperaturas variarán entre 10 y 24 grados en Zapala y entre 11 y 28 grados en Cutral Co. El viento soplará del oeste con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, especialmente durante las tardes del martes y miércoles.

El SMN anticipa un leve descenso térmico hacia el jueves, con máximas que se ubicarán cerca de los 20 °C.

Zona cordillerana

En el suroeste provincial el clima se mantendrá más fresco, con máximas entre 11 y 15 grados y mínimas cercanas a los 2 o 3 °C.

Camping Arika Calfu, Junín de los Andes. Camping Arika Calfu, Junín de los Andes.

El martes podría registrarse alguna nubosidad variable y, en zonas como San Martín de los Andes, bajas probabilidades de lloviznas aisladas (10% a 40%), especialmente en horas de la mañana y la tarde.

Sin embargo, desde el miércoles y hasta el jueves el tiempo volverá a estabilizarse, con cielos despejados y viento moderado del oeste, con ráfagas de hasta 70 km/h en áreas altas.

Norte de Neuquén

En el Alto Neuquén se espera tiempo soleado y estable, sin lluvias durante todo el período.

Las máximas oscilarán entre 16 y 25 grados, y las mínimas entre 3 y 8 °C. El viento se mantendrá moderado del oeste, con ráfagas de hasta 60 km/h en la tarde del miércoles. El SMN no prevé cambios significativos en las condiciones meteorológicas para el resto de la semana.