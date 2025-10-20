Quién era y qué le pasó a la mujer que murió en la toma 7 de Mayo: liberaron al único detenido

El deceso tuvo lugar el sábado por la tarde en un contexto de consumo de drogas y alcohol. Se confirmó la identidad y el resultado preliminar de la autopsia.

Una mujer murió este último sábado por la noche en una vivienda ubicada en la toma 7 de Mayo , en el oeste de la ciudad de Neuquén. La víctima, según información policial, se habría descompensado luego de consumir alcohol y drogas.

Según el resultado de la autopsia que pudo confirmar LM Neuquén este lunes, Cindy Micaela González, de 30 años, falleció por un shock cardíaco irreversible. El deceso ocurrió el sábado cerca de las 19.40 en la esquina de Rodhe y Lago Puelo del oeste neuquino.

Según el reporte oficial, al arribar el personal del SIEN a la vivienda, la víctima había sufrido un paro cardiorrespiratorio, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Heller. Pese a los esfuerzos de los médicos y a las maniobras de RCP, la mujer llegó sin vida al nosocomio.

El hombre que la acompañaba, de alrededor de 53 años, declaró ante la Policía que ambos habían estado consumiendo alcohol y drogas cuando la joven se descompensó y cayó al suelo.

Finalmente, con los resultados preliminares de la autopsia, la fiscal interviniente dispuso la libertad simple del demorado.

Muerte de la mujer: por qué intervino la Fiscalía

El parte policial indica que una de las médicas del SIEN, certificó el deceso y que el certificado de defunción presentaba inconsistencias, por lo que la fiscal Lucrecia Solá, dispuso la demora del hombre y el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la autopsia.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 18, junto con efectivos de Criminalística, que realizaron una inspección ocular en la vivienda y levantaron pruebas para determinar si hubo algún hecho de violencia o negligencia previa.

La toma 7 de Mayo, ubicada en el extremo oeste de la capital neuquina, es uno de los asentamientos más grandes de la ciudad y presenta situaciones de vulnerabilidad y precariedad habitacional. En los últimos años, las fuerzas de seguridad intervinieron en distintos episodios vinculados a conflictos familiares, intoxicaciones y hechos violentos en la zona.

Este lunes al mediodía, el Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmó el resultado de la autopsia que se trató de una "muerte no traumática de origen cardiorrespiratorio" y están a la espera de los resultados de los análisis toxicológicos, para corroborar los dichos de su pareja sobre el consumo de estupefacientes.