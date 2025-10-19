Transfemicidio de Azul Semeñenko: preparan la formulación de cargos en contra del detenido

Luego de la detención del principal sospechoso en un allanamiento, la fiscalía ultima los detalles de la acusación. El imputado convocó a un abogado particular.

La fiscalía está ultimando los detalles para la acusación en contra del detenido por el transfemicidio de Azul Semeñenko.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) trabaja por estas horas en forma intensa para concretar la formulación de cargos en contra del hombre detenido por el transfemicidio de Azul Semeñenko . El acusado convocó a un abogado particular y este lunes se confirmará si se lleva adelante el trámite o se estira hasta el martes.

El principal sospechoso del transfemicidio de Semeñenko fue apresado este fin de semana luego de un allanamiento en una propiedad del barrio Belgrano de Neuquén capital. En un primer momento, fue demorado, pero con el correr de las horas y a partir de las distintas pruebas reunidas por el MPF, se ordenó su detención. En esa condición permanece y la novedad más relevante durante este domingo fue que será asistido por un abogado particular. Justamente, esta circunstancia, llevó a que se analice una prórroga en la detención y la posibilidad de que la audiencia de formulación de cargos se programe en el transcurso de la jornada de mañana lunes o, si surge algún contratiempo, a primera hora del martes.

Allanamiento y detención

La investigación del transfemicidio de Semeñenko se agilizó a partir de los informes de la autopsia, que revelaron una muerte violenta y otras pesquisas, que permitieron identificar a una persona sospechosa.

Con esa información preliminar, el MPF solicitó un allanamiento, que se concretó este último sábado en la zona del bajo neuquino.

“El procedimiento fue requerido por la fiscal del caso Guadalupe Inaudi, de la fiscalía de Delitos contra las Personas y lo autorizó el juez de garantías Cristian Piana”, destacaron en forma oficial desde el MPF.

A la hora de brindar precisiones sobre el trabajo investigativo, indicaron que “el objetivo es buscar información tanto en la casa como en un automóvil, en el contexto de la investigación del transfemicidio”.

Valentina norte - mujer muerta canal (11) Claudio Espinoza

La labor de los efectivos policiales y funcionarios judiciales se inició a las 8 de la mañana y confirmaron que no solo se concretaron secuestros sino que había sido demorado un hombre.

Horas después, el MPF apuntó que el hombre pasó a la condición de detenido. De manera inicial, tuvo la asistencia de la defensa pública y este domingo trascendió que será asistido por un abogado particular.

El cuerpo de Azul Semeñenko fue hallado el 15 de octubre en un canal en la zona de Valentina Norte, en la ciudad de Neuquén. Estaba envuelto con una lona, y tenía ataduras alrededor.

"Un crimen de odio"

De acuerdo al informe preliminar de autopsia que remitió el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial al MPF, la víctima sufrió heridas punzocortantes en la zona del tórax y brazos que le provocaron la muerte. También se constataron fracturas en la cara.

Al ser la víctima una mujer trans, el caso se investiga como transfemicidio.

El fiscal jefe Agustín García, encargado de la supervisión de la fiscalía de Delitos Contra las Personas, señaló en el cierre de la semana que pasó que “la hipótesis central, por la cantidad y ubicación de las lesiones, es la de un crimen de odio”.